Тонущий катер с туристами на Бали попал на видео

По информации компании-организатора, сам корабль находился в надлежащем состоянии и до инцидента совершил сорокаминутный рейс, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 3 января недалеко от порта Санур на Бали, сообщает ABC News.

По данным организатора поездки – туристической компании Maruti Group Fast Boats, катер находился примерно в 3,7 км от Санура, когда на нем произошла утечка и он затонул.



На борту в это время находились 28 туристов и шесть членов экипажа, включая капитана. Среди пассажиров были туристы из Австралии, России, Украины и Индии. Всех их спасли. Во время спасательных работ погода была экстремальной – с сильным ветром.

Эксперты считают, что катер мог удариться обо что-то твердое, из-за чего в судно попала вода.







