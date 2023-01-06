Виновному в смерти семи человек от метилового спирта вынесли приговор в Павлодарской области

6 января 2023 года завершилось рассмотрение резонансного дела о массовом смертельном отравлении семерых человек. Виновный – житель Павлодарской области – отправится в колонию-поселение на два года, сообщает Zakon.kz.

Приговор вынесли Артуру Пономаренко.



"Пономаренко Артура Петровича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 104 УК РК и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Отбывать наказание осужденный будет в колонии минимальной безопасности", – огласила приговор судья Иртышского районного суда Жанар Жуматаева.

Как следует из материалов дела, 27 мая 2022 года в райцентре Иртышск Павлодарской области мужчины, употреблявшие спирт неизвестного происхождения, почувствовали себя плохо. В течение двух дней все они скончались, несмотря на усилия медиков. Самому младшему из умерших был 31 год, старшему – 57 лет. Выяснилось, что они пили спирт, взяв его у жителя того же села, сотрудника одного из крестьянских хозяйств.

Мужчина в суде признался, что сам крепкие напитки не пьет и взял, как он думал, этиловый спирт в КХ для хозяйственных нужд. О том, что жидкость содержит крепкую концентрацию смертельно опасного метилового спирта, он не знал, это позже выяснили эксперты, поэтому и угощал односельчан, которые зашли к нему в гости и не отказались пить жидкость из канистры. Он вину признал полностью и попросил рассмотреть дело в суде в упрощенном порядке.

"Еще раз прошу прощения у всех. Ребят не вернешь, и мне еще жить с этим остаток жизни. Прошу не лишать меня свободы", – сказал в последнем слове Артур Пономаренко.

Некоторые потерпевшие простили односельчанина, они не скрывали, что их погибшие мужья и братья злоупотребляли алкоголем и, возможно, поэтому утратили осторожность. Другие просили строго наказать человека, разливавшего жидкость, в безопасности которой он не убедился лично. Ведь спасти тех, кто выпил этот спирт, оказалось невозможным.

В ходе судебного заседания были озвучены данные судебно-медицинского заключения – мужчины скончались от нарушения кровообращения, отека мозга, сердца.

Сначала досудебное расследование велось по части 3 статьи 306 УК РК – "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека". Однако затем дело переквалифицировали, так как угощал сельчанин знакомых и соседей бесплатно. Санкция статьи 104 УК РК (ч. 2) предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет и лишение свободы на этот же срок.





"При должной осмотрительности подсудимый мог и должен был предвидеть последствия своих действий. По своей категории данное преступление, совершенное по неосторожности, относится к небольшой тяжести, имеются смягчающие обстоятельства и отсутствуют отягчающие. В связи с этим размер наказания не может превышать половину основного наказания. Вместе с тем учтены характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения", – пояснили в суде.

После оглашения приговора мужчину взяли под стражу. Если судебный акт вступит в силу, он отправится в колонию-поселение.

Автор: Ирина Адылканова