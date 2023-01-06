В Казахстане приостановили дактилоскопическую регистрацию до 1 января 2024 года

МВД РК подготовило проект постановления правительства "О некоторых вопросах проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – приостановление срока действия проведения дактилоскопической и геномной регистрации до 1 января 2024 года.

Также до 1 января 2024 года приостанавливается действие правил в части присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца, в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

Решение о присвоении статуса беженца принимается территориальным подразделением уполномоченного органа по рекомендации комиссии по осуществлению процедуры присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца в течение трех месяцев со дня регистрации ходатайства о присвоении статуса беженца.

Кроме того, приостановлено до 1 января 2024 года действие правил в части оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца и проездного документа.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 20 января.

Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации разработаны в соответствии с законом "О дактилоскопической и геномной регистрации" и определяют порядок организации и осуществления деятельности государственных органов, уполномоченных на проведение дактилоскопической или геномной регистрации, по сбору, обработке и защите дактилоскопической и геномной информации, отбору, хранению, использованию, уничтожению биологического материала, установлению или подтверждению личности человека.

Предусматривается прохождение дактилоскопической и геномной регистрации для иностранцев и лиц без гражданства:

обратившихся для получения разрешения на постоянное проживание в РК;

прибывших в РК в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей – физических лиц в домашнем хозяйстве;

при оформлении визы РК;

при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:

вида на жительство иностранца в РК;

удостоверения лица без гражданства;

удостоверения беженца;

проездного документа.

Дактилоскопическая информация граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:



фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; пол; национальную принадлежность (по желанию владельца); гражданство; фотографию; информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук; дату выдачи, номер документа, срок действия; подпись владельца документа; индивидуальный идентификационный номер (при его наличии); дату и основание проведения дактилоскопической регистрации; наименование органа, выдавшего документ; фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

При оформлении разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан дополнительно вносятся:

адрес места планируемого постоянного проживания;

наименование органа, рассматривающего ходатайство на постоянное место жительства.











