В Казахстане приостановили дактилоскопическую регистрацию до 1 января 2024 года
Цель проекта – приостановление срока действия проведения дактилоскопической и геномной регистрации до 1 января 2024 года.
Также до 1 января 2024 года приостанавливается действие правил в части присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца, в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:
- Решение о присвоении статуса беженца принимается территориальным подразделением уполномоченного органа по рекомендации комиссии по осуществлению процедуры присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца в течение трех месяцев со дня регистрации ходатайства о присвоении статуса беженца.
Кроме того, приостановлено до 1 января 2024 года действие правил в части оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца и проездного документа.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 20 января.
Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации разработаны в соответствии с законом "О дактилоскопической и геномной регистрации" и определяют порядок организации и осуществления деятельности государственных органов, уполномоченных на проведение дактилоскопической или геномной регистрации, по сбору, обработке и защите дактилоскопической и геномной информации, отбору, хранению, использованию, уничтожению биологического материала, установлению или подтверждению личности человека.
Предусматривается прохождение дактилоскопической и геномной регистрации для иностранцев и лиц без гражданства:
- обратившихся для получения разрешения на постоянное проживание в РК;
- прибывших в РК в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей – физических лиц в домашнем хозяйстве;
- при оформлении визы РК;
при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:
- вида на жительство иностранца в РК;
- удостоверения лица без гражданства;
- удостоверения беженца;
- проездного документа.
Дактилоскопическая информация граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество;
- дату и место рождения;
- пол;
- национальную принадлежность (по желанию владельца);
- гражданство;
- фотографию;
- информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
- дату выдачи, номер документа, срок действия;
- подпись владельца документа;
- индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);
- дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
- наименование органа, выдавшего документ;
- фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.
При оформлении разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан дополнительно вносятся:
- адрес места планируемого постоянного проживания;
- наименование органа, рассматривающего ходатайство на постоянное место жительства.