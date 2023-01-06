Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане приостановили дактилоскопическую регистрацию до 1 января 2024 года

в Казахстане приостановили дактилоскопическую регистрацию Фото: freepik
МВД РК подготовило проект постановления правительства "О некоторых вопросах проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – приостановление срока действия проведения дактилоскопической и геномной регистрации до 1 января 2024 года.

Также до 1 января 2024 года приостанавливается действие правил в части присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца, в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

  • Решение о присвоении статуса беженца принимается территориальным подразделением уполномоченного органа по рекомендации комиссии по осуществлению процедуры присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца в течение трех месяцев со дня регистрации ходатайства о присвоении статуса беженца.

Кроме того, приостановлено до 1 января 2024 года действие правил в части оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца и проездного документа.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 20 января.

Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации разработаны в соответствии с законом  "О дактилоскопической и геномной регистрации" и определяют порядок организации и осуществления деятельности государственных органов, уполномоченных на проведение дактилоскопической или геномной регистрации, по сбору, обработке и защите дактилоскопической и геномной информации, отбору, хранению, использованию, уничтожению биологического материала, установлению или подтверждению личности человека.

Предусматривается прохождение дактилоскопической и геномной регистрации для иностранцев и лиц без гражданства:

  • обратившихся для получения разрешения на постоянное проживание в РК;
  • прибывших в РК в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей – физических лиц в домашнем хозяйстве;
  • при оформлении визы РК;

при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:

  • вида на жительство иностранца в РК;
  • удостоверения лица без гражданства;
  • удостоверения беженца;
  • проездного документа.

Дактилоскопическая информация граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:

  1. фамилию, имя, отчество;
  2. дату и место рождения;
  3. пол;
  4. национальную принадлежность (по желанию владельца);
  5. гражданство;
  6. фотографию;
  7. информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
  8. дату выдачи, номер документа, срок действия;
  9. подпись владельца документа;
  10. индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);
  11. дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
  12. наименование органа, выдавшего документ;
  13. фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

При оформлении разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан дополнительно вносятся:

  • адрес места планируемого постоянного проживания;
  • наименование органа, рассматривающего ходатайство на постоянное место жительства.




Читайте также

Токаеву рассказали о задержании 24 лидеров и 114 членов ОПГ

Врио замглавы Управления экологии Алматы подозревают во взяточничестве

Резкое похолодание ожидается в Казахстане

Лариса Черненко
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
базовые показатели с 1 января 2023 года
Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года
режиссер
Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии
как казахстанцы отдохнут в 2023 году
Как казахстанцы будут отдыхать в 2023 году
Кто и когда может подать заявление на процедуры банкротства и восстановления платежеспособности?
Кто и когда может подать заявление на процедуры банкротства и восстановления платежеспособности?
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления