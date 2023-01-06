Почти на 3 тенге подешевел доллар на торгах 6 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 463,31 тенге, снизившись сразу на 2,53 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 67,57 тенге (-0,12).



Средневзвешенный курс российского рубля на вчерашних торгах составил 6,48 тенге.



Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 494,91 тенге, рубля – 6,53 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-468 тенге, евро – по 488-494 тенге, российские рубли – по 6,2-6,5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 6 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures поднялась на 1,03% и составила 79,50 доллара за баррель.





Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 1,07%, до 74,46 доллара за баррель.

