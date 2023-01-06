Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Почти на 3 тенге подешевел доллар на торгах 6 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 463,31 тенге, снизившись сразу на 2,53 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 67,57 тенге (-0,12).

Средневзвешенный курс российского рубля на вчерашних торгах составил 6,48 тенге.

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 494,91 тенге, рубля – 6,53 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-468 тенге, евро – по 488-494 тенге, российские рубли – по 6,2-6,5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 6 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures поднялась на 1,03% и  составила 79,50 доллара за баррель. 

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 1,07%, до 74,46 доллара за баррель. 

Читайте также

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о реформе национальной "антиотмывочной" системы

Курсы валют на выходные дни: 7 и 8 января

Как Казахстану следует избавляться от бумажного рубля, рассказали эксперты

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
базовые показатели с 1 января 2023 года
Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года
как казахстанцы отдохнут в 2023 году
Как казахстанцы будут отдыхать в 2023 году
режиссер
Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии
Кто и когда может подать заявление на процедуры банкротства и восстановления платежеспособности?
Кто и когда может подать заявление на процедуры банкротства и восстановления платежеспособности?
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления