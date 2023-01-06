В Шымкенте расширят мощности канализационно-очистных сооружений

В Шымкенте будут расширены мощности действующих канализационно-очистных сооружений (КОС). Такая мера принята в связи с ростом населения и увеличением объемов строительства жилья и социальных объектов.

С проектом ознакомился аким Шымкента Мурат Айтенов. Он посетил канализационно-очистные сооружения, находящиеся на балансе ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг".



В рамках программы ЕБРР "Зеленые города" предусматривается расширение мощностей КОС дополнительно на 50 тысяч кубометров воды в сутки.





Фото: пресс-служба акимата Шымкента



Как сообщили специалисты водоканала, сейчас КОСы могут принять 150 тысяч кубометров воды в сутки, а осенью, зимой и весной сюда поступает до 170 тысяч кубометров воды сточных, талых и дождевых вод.

"На нагрузку очистных сооружений влияет рост количества потребителей. Если этот проект не реализовать, то процесс строительства новых объектов будет затруднен, а в некоторых случаях – невозможен. Это очень важный проект для нашего города. Сейчас уровень обеспечения населения канализацией составляет 60 процентов. Более того, не все присоединенные к городу населенные пункты с частными домами подключены к городской канализации. В последние три года ведется большая работа по строительству коллекторов и канализационно-насосных станций. Если мы сейчас не расширим мощность канализационно-очистных сооружений, то к 2024 году возникнет сложная ситуация. Такое решение с водоканалом было принято вовремя. После завершения строительных работ уровень обеспечения горожан услугами канализации возрастет до 75 процентов", – отметил аким города.





Фото: пресс-служба акимата Шымкента



Отметим, расширение мощностей вызвано сложившейся острой необходимостью – в Шымкенте в соответствии с утвержденным генпланом развития города полным ходом идет строительство многоэтажных домов в северной части мегаполиса – в микрорайонах Shymkent City и "Туран", где будут проживать 80 тысяч человек.

Кроме этого, в 2023 году к канализационным сетям, построенным за счет бюджетных средств, будет подключена 41 тысяча частных домовладений в микрорайонах "Самал-1", "Самал-2", "Северо-Запад", "Кайтпас-1", "Кайтпас-2", поселках Гидролизном, Ворошиловка, Чапаевка, Южный. Всего в указанных микрорайонах к канализации будут подключены 264 тысячи человек.

Реализация проекта решит проблему с водоотведением до 2025 года. Стоимость проекта – 3,9 млрд тенге. Подрядной организацией выступает ТОО "Сарыагач-Аман".





Фото: пресс-служба акимата Шымкента



Проект будет финансироваться за счет трех источников: заемных средств ЕБРР в размере 1,8 млрд тенге, субсидий правительства в сумме 1,8 млрд тенге и собственных средств ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" в размере 0,3 млрд тенге.

Напомним, в прошлом году в акимате Шымкента подписали шестой по счету договор с ЕБРР. Тогда делегацию возглавлял вице-президент банка Алан Пию.

В 2013 году за счет заемных средств ЕБРР была проведена модернизация КОС мощностью 100 тысяч кубометров воды в сутки. В 2017 году их мощности расширили до 150 тысяч кубометров в связи с установкой биогазовой станции. Сейчас шымкентские КОСы – единственный комплекс, перерабатывающий канализационные осадки в биогаз для выработки электроэнергии в Казахстане и Средней Азии.

Отметим, премьер-министр страны Алихан Смаилов указал на необходимость применения опыта Шымкента по реконструкции и строительству канализационных очистных сооружений в других городах.