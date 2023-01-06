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Курсы валют на выходные дни: 7 и 8 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже в17:00 средневзвешенный курс доллара составил 463,44 тенге, снизившись на 2,40 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 67,49 тенге (-0,20).

Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 6,50 тенге.

Курс евро по итогам вчерашних торгов составил 494,22 тенге, 6 января установлен Нацбанком в 494,91 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-469 тенге, евро – по 488-495 тенге, российские рубли – по 6,2-6,5 тенге.

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Лариса Черненко
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