Курсы валют на выходные дни: 7 и 8 января
Фото: Zakon.kz
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже в17:00 средневзвешенный курс доллара составил 463,44 тенге, снизившись на 2,40 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 67,49 тенге (-0,20).
Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 6,50 тенге.
Курс евро по итогам вчерашних торгов составил 494,22 тенге, 6 января установлен Нацбанком в 494,91 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-469 тенге, евро – по 488-495 тенге, российские рубли – по 6,2-6,5 тенге.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ