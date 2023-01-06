Какой будет погода в Казахстане на Рождество

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане на Рождество 7 января. Согласно прогнозу, погоду по всей территории страны будут определять очередной глубокий атлантический циклон и атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут осадки – дождь, снег, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью на востоке страны ожидаются сильные осадки. "По республике сохраняются усиление ветра, гололед, метель, а также туман", – говорится в сообщении. Также синоптики предоставили прогноз погоды а столице и двух городах республиканского значения. Астана 7 января – переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -3...-5 мороза. 8 января – облачно, временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 мороза, днем 0...-2 тепла. 9 января – переменная облачность, ночью снег, низовая метель. Ветер северо-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -21...-23 мороза. Алматы 7 января – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +3...+5°С. 8 января – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +5...+7°С. 9 января – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...+2°С. Шымкент 7 января – переменная облачность, утром и днем – дождь. Ветер юго-восточный, южный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +11...+13°С. 8 января – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +9...+11°С. 9 января – переменная облачность, временами снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2...-4°С. Новость по теме Резкое похолодание ожидается в Казахстане Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящие выходные. Согласно прогнозу, 7-9 января 2023 года практически на всей территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды. Читайте также Касым-Жомарту Токаеву рассказали о реформе национальной "антиотмывочной" системы Как Казахстану следует избавляться от бумажного рубля, рассказали эксперты Никиту Михалкова перевели в реанимацию

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