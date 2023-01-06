Какой будет погода в Казахстане на Рождество
По данным РГП "Казгидромет", ночью на востоке страны ожидаются сильные осадки.
"По республике сохраняются усиление ветра, гололед, метель, а также туман", – говорится в сообщении.
Также синоптики предоставили прогноз погоды а столице и двух городах республиканского значения.
Астана
7 января – переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -3...-5 мороза.
8 января – облачно, временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 мороза, днем 0...-2 тепла.
9 января – переменная облачность, ночью снег, низовая метель. Ветер северо-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -21...-23 мороза.
Алматы
7 января – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +3...+5°С.
8 января – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +5...+7°С.
9 января – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...+2°С.
Шымкент
7 января – переменная облачность, утром и днем – дождь. Ветер юго-восточный, южный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +11...+13°С.
8 января – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +9...+11°С.
9 января – переменная облачность, временами снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2...-4°С.
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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящие выходные. Согласно прогнозу, 7-9 января 2023 года практически на всей территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды.