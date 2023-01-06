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Какой будет погода в Казахстане на Рождество

Какой будет погода в Казахстане на Рождество Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане на Рождество 7 января. Согласно прогнозу, погоду по всей территории страны будут определять очередной глубокий атлантический циклон и атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут осадки – дождь, снег, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью на востоке страны ожидаются сильные осадки.

"По республике сохраняются усиление ветра, гололед, метель, а также туман", – говорится в сообщении.

Также синоптики предоставили прогноз погоды а столице и двух городах республиканского значения.

Астана

7 января – переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -3...-5 мороза.

8 января – облачно, временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 мороза, днем 0...-2 тепла.

9 января – переменная облачность, ночью снег, низовая метель. Ветер северо-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -21...-23 мороза.

Алматы

7 января – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +3...+5°С.

8 января – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +5...+7°С.

9 января – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...+2°С.

Шымкент

7 января – переменная облачность, утром и днем – дождь. Ветер юго-восточный, южный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +11...+13°С.

8 января – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +9...+11°С.

9 января – переменная облачность, временами снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2...-4°С.

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