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В Казахстане утвердили правила льготного микрокредитования молодежи

льготные микрокредиты для молодежи Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения РК утвердило правила льготного микрокредитования для молодых людей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, вступившие в силу с 1 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Предусматривается, что микрокредиты для молодых людей в возрасте с 21 года до 35 лет, желающих начать предпринимательскую деятельность, либо занимающихся предпринимательством, будут предоставляться на конкурсной основе.

Кредиты будут выдаваться через АО "Аграрная кредитная корпорация". Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых. Максимальная сумма займа – до 5 млн тенге, с обязательным условием наличия залогового обеспечения.

Срок кредитования составляет до 5 лет для любых целей, за исключением животноводства. Для этого направления деятельности – до 7 лет.

Также предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более 1/3 (одной трети) продолжительности срока микрокредитования.

В настоящее время Минтруда ведет работу по:

  • заключению кредитных договоров с местными исполнительными органами;
  • заключению договора поручения местных исполнительных органов с АО "Аграрная кредитная корпорация";
  • созданию региональных комиссий по рассмотрению бизнес-проектов.

О начале приема заявок на получение микрокредита и адресах офисов, куда необходимо обратиться, будет сообщено дополнительно.

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