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Появилось видео спасения застрявших на Бартогайском водохранилище

Появилось видео спасения застрявших на Бортогайском водохранилище Фото: скриншот видео
В начале этой недели стало известно, что в Алматинской области 40 машин застряли в горной местности на Бартогайском водохранилище. Эвакуация осложнялась из-за снегопада и сошедшими на дорогу лавинами, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на непогоду, спасателям удалось вечером 5 января всех застрявших эвакуировать. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК предоставили видео, на кадрах которого можно увидеть, с какими сложностями пришлось столкнуться спасателям.

3 января 2023 года в Алматинской области потерялась семья из семи человек, которая 2 января на двух легковых авто выехала из Алматы в сторону плато Ассы и не вернулась домой. Вечером семью нашли. Их автомобили находились среди 40 машин, которые застряли в горной местности на Бартогайском водохранилище.

4 января в Алматинской области по ущелью реки Турген сошла снежная лавина, которая перекрыла автодорогу с. Турген – ур. Батан.

Вечером этого же дня стало известно, что количество застрявших в горной местности на Бартогайском водохранилище авто сократилось до 38 (в них всего было 53 человека). В ДЧС Алматинской области сообщали, что эвакуация осложняется обильными снежными осадками и сошедшими на дорогу лавинными массами.

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Почему до сих пор не эвакуировали всех застрявших на Бартогайском водохранилище

5 января стало известно, что в 21:45 все застрявшие в снежном заносе на Бартогайском водохранилище эвакуированы. Родственники эвакуированных людей встречали их в организованном на экопосту Тургень оперативном штабе и от всего сердца благодарили сотрудников всех задействованных служб за нелегкий труд в деле спасения людей.

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