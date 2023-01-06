Появилось видео спасения застрявших на Бартогайском водохранилище
Несмотря на непогоду, спасателям удалось вечером 5 января всех застрявших эвакуировать. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК предоставили видео, на кадрах которого можно увидеть, с какими сложностями пришлось столкнуться спасателям.
3 января 2023 года в Алматинской области потерялась семья из семи человек, которая 2 января на двух легковых авто выехала из Алматы в сторону плато Ассы и не вернулась домой. Вечером семью нашли. Их автомобили находились среди 40 машин, которые застряли в горной местности на Бартогайском водохранилище.
4 января в Алматинской области по ущелью реки Турген сошла снежная лавина, которая перекрыла автодорогу с. Турген – ур. Батан.
Вечером этого же дня стало известно, что количество застрявших в горной местности на Бартогайском водохранилище авто сократилось до 38 (в них всего было 53 человека). В ДЧС Алматинской области сообщали, что эвакуация осложняется обильными снежными осадками и сошедшими на дорогу лавинными массами.
5 января стало известно, что в 21:45 все застрявшие в снежном заносе на Бартогайском водохранилище эвакуированы. Родственники эвакуированных людей встречали их в организованном на экопосту Тургень оперативном штабе и от всего сердца благодарили сотрудников всех задействованных служб за нелегкий труд в деле спасения людей.