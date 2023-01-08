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В Казахстане из-за непогоды закрыты 37 дорог

закрытые дороги Фото: "КазАвтоЖол"
В Казахстане из-за метели, гололеда и плохой видимости закрыты 37 дорог, сообщает Zakon.kz.

Согласно оперативной сводке "КазАвтоЖол" на 22:30, дороги закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Улытауской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях страны объявлено штормовое предупреждение.

Позже ДЧС Павлодарской и Акмолинской областей предоставили список закрытых участков дорог в своих регионах.

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