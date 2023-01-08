В Казахстане из-за непогоды закрыты 37 дорог
Фото: "КазАвтоЖол"
В Казахстане из-за метели, гололеда и плохой видимости закрыты 37 дорог, сообщает Zakon.kz.
Согласно оперативной сводке "КазАвтоЖол" на 22:30, дороги закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Улытауской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях страны объявлено штормовое предупреждение.
Позже ДЧС Павлодарской и Акмолинской областей предоставили список закрытых участков дорог в своих регионах.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ