В Казахстане из-за непогоды закрыты 37 дорог

В Казахстане из-за метели, гололеда и плохой видимости закрыты 37 дорог, сообщает Zakon.kz.

Согласно оперативной сводке "КазАвтоЖол" на 22:30, дороги закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Улытауской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях страны объявлено штормовое предупреждение.

Позже ДЧС Павлодарской и Акмолинской областей предоставили список закрытых участков дорог в своих регионах.