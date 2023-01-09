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Врач развеял миф о вреде еды на ночь

еда Фото: pixabay
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о вреде еды на ночь, сообщает Zakon.kz.

По его словам, при соблюдении дневной нормы калорий есть можно в любое время суток.

Врач также сказал, что в 2022 году было опубликовано исследование, в котором двум группам людей с избыточном весом ограничили суточную норму калорий.

"Одной группе ограничивали количество калорий до 1500-1800 калорий в сутки мужчинам и 1200-1500 – женщинам с интервалом приема пищи от 8:00 до 16:00. Другой просто ограничивали калории, без ограничений по времени приема пищи. На выходе первая группа по показателям снижения индекса массы тела, объема талии и метаболическим рискам не имела преимуществ перед второй", – написал Мясников в Telegram.


Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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