Врач развеял миф о вреде еды на ночь

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о вреде еды на ночь, сообщает Zakon.kz.

По его словам, при соблюдении дневной нормы калорий есть можно в любое время суток.

Врач также сказал, что в 2022 году было опубликовано исследование, в котором двум группам людей с избыточном весом ограничили суточную норму калорий.

"Одной группе ограничивали количество калорий до 1500-1800 калорий в сутки мужчинам и 1200-1500 – женщинам с интервалом приема пищи от 8:00 до 16:00. Другой просто ограничивали калории, без ограничений по времени приема пищи. На выходе первая группа по показателям снижения индекса массы тела, объема талии и метаболическим рискам не имела преимуществ перед второй", – написал Мясников в Telegram.



