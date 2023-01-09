В столице Ирана в университете неизвестные устроили стрельбу

В столице Ирана Тегеране в университете имени Алламе Табатабаи неизвестные устроили стрельбу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Tasnim, нападавшие выстрелили в одного из сотрудников университета, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как стало известно, злоумышленники некоторое время преследовали жертву, лицо стрелявшего было закрыто тканевой маской. Идентифицировать нападавших пока не удалось.

О причинах инцидента не сообщается.