В столице Ирана в университете неизвестные устроили стрельбу
Фото: pixabay
В столице Ирана Тегеране в университете имени Алламе Табатабаи неизвестные устроили стрельбу, сообщает Zakon.kz.
Как пишет агентство Tasnim, нападавшие выстрелили в одного из сотрудников университета, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Как стало известно, злоумышленники некоторое время преследовали жертву, лицо стрелявшего было закрыто тканевой маской. Идентифицировать нападавших пока не удалось.
О причинах инцидента не сообщается.
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