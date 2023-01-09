Киркоров ответил Зеленскому на то, что тот внес его в санкционный список

Король российской эстрады Филипп Киркоров назвал президента Украины старым товарищем, который слишком сильно вошел в роль, которую пишут ему из-за границы, сообщает Zakon.kz.

Киркоров поблагодарил Зеленского за признание таланта и признание его популярности.

Однако написал, что история уже проходила подобных "лидеров" и в 45 году, отошедших в мир иной, но встретивших своих последователей через 80 лет. Он заявил, что культуру, песни, произведения литературы как тогда невозможно отменить, пора бы это понять и принять.

"Конечно, ценности культуры под украинским протекторатом давно истребляются в западно-украинских странах, которые как дети повинуются звукам флейты Гамельнского крысолова. К сожалению, это явление cancel culture, как из произведения Королевства кривых зеркал, искажает реальность и подобно отмене Салмана Рушди, вплоть до смертных санкций на братских территориях его родины, восхваляется на западе. Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей из Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя zelenskiy_official", – написал в Instagram Филипп Бедросович.





Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский ввел санкции в отношении 119 российских деятелей культуры. В том числе Никиты Михалкова, Евгения Петросяна, Филиппа Киркорова, Анны Нетребко.

Он подписал указ, который опубликован на сайте президента Украины.

Санкции предполагают блокировку активов этих людей на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории страны, прекращение культурных обменов и научного сотрудничества, лишение государственных наград Украины. Срок их действия — десять лет.

