Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Мбаппе заступился за Зидана

Мбаппе заступился за Зидана Фото: Twitter.com/KMbappe
Известный французский форвард Килиан Мбаппе прокомментировал высказывания главы Французской федерации футбола (FFF) Ноэля Ле Гре в адрес Зинедина Зидана, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.

 Мбаппе написал в Twitter, что резкие слова Ле Гре – неуважение к легенде футбола.

"Зидан — это Франция, нельзя проявлять неуважение к такой легенде!"Мбаппе

Ранее в адрес Зинедина Зидана президент FFF заявил, что его не интересует тренерское будущее Зидана и что он даже не стал бы разговаривать со специалистом по телефону.

"Я никогда не встречался с Зиданом, мы никогда не думали о расставании с Дидье Дешамом. Некоторым журналистам нужно что-то придумывать, потому что они не знают, что писать. Что я думаю о новостях о его назначении на пост главного тренера сборной Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет. Если он хотел бы связаться со мной, то у него не было бы шансов, я бы даже не ответил на его звонок", – приводит комментарий Ле Гре радиостанция RMC Sport.

Некоторые СМИ пишут, что бывший футболист и обладатель "Золотого мяча" ожидал приглашения возглавить "трехцветных", но в итоге было принято решение продлить контракт с Дидье Дешамом до 2026 года.

Последним местом работы Зидана был мадридский "Реал". Под его руководством команда трижды выиграла Лигу чемпионов и завоевали два титула чемпионов Испании. 27 мая 2021 года он объявил об уходе.

Читайте также

Месси и Роналду сыграют друг против друга

Игрок "Барыса" Алекс Грант объявлен лучшим защитником недели в КХЛ

Тимофей Скатов принес первую победу Казахстану на AusOpen-2023

Елена Вебер
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан МВД мат штраф арест мелкое хулиганство
За мат в общественном месте будет грозить штраф 69 тыс. тенге или арест на 30 суток
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
До 43 градуса мороза ожидается в Казахстане
Морозы до - 43 градусов ожидаются в Казахстане
Макдональдс в Казахстане
Гендиректор Мясного союза Казахстана рассказал, почему наше мясо не подходит McDonalds
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления