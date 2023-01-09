Мбаппе заступился за Зидана
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Мбаппе написал в Twitter, что резкие слова Ле Гре – неуважение к легенде футбола.
"Зидан — это Франция, нельзя проявлять неуважение к такой легенде!"Мбаппе
Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽♂️— Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023
Ранее в адрес Зинедина Зидана президент FFF заявил, что его не интересует тренерское будущее Зидана и что он даже не стал бы разговаривать со специалистом по телефону.
Некоторые СМИ пишут, что бывший футболист и обладатель "Золотого мяча" ожидал приглашения возглавить "трехцветных", но в итоге было принято решение продлить контракт с Дидье Дешамом до 2026 года.
Последним местом работы Зидана был мадридский "Реал". Под его руководством команда трижды выиграла Лигу чемпионов и завоевали два титула чемпионов Испании. 27 мая 2021 года он объявил об уходе.