Мбаппе заступился за Зидана

Известный французский форвард Килиан Мбаппе прокомментировал высказывания главы Французской федерации футбола (FFF) Ноэля Ле Гре в адрес Зинедина Зидана, сообщает Zakon.kz.

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Мбаппе написал в Twitter, что резкие слова Ле Гре – неуважение к легенде футбола.

"Зидан — это Франция, нельзя проявлять неуважение к такой легенде!" Мбаппе

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Ранее в адрес Зинедина Зидана президент FFF заявил, что его не интересует тренерское будущее Зидана и что он даже не стал бы разговаривать со специалистом по телефону.

"Я никогда не встречался с Зиданом, мы никогда не думали о расставании с Дидье Дешамом. Некоторым журналистам нужно что-то придумывать, потому что они не знают, что писать. Что я думаю о новостях о его назначении на пост главного тренера сборной Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет. Если он хотел бы связаться со мной, то у него не было бы шансов, я бы даже не ответил на его звонок", – приводит комментарий Ле Гре радиостанция RMC Sport.

Некоторые СМИ пишут, что бывший футболист и обладатель "Золотого мяча" ожидал приглашения возглавить "трехцветных", но в итоге было принято решение продлить контракт с Дидье Дешамом до 2026 года.

Последним местом работы Зидана был мадридский "Реал". Под его руководством команда трижды выиграла Лигу чемпионов и завоевали два титула чемпионов Испании. 27 мая 2021 года он объявил об уходе.