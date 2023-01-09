В Акмолинской области открыли дороги в некоторых направлениях

Некоторые участки автодорог в Акмолинской области открыли в связи с улучшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДЧС, 9 января с 04:20 в связи с улучшением погодных условий в Акмолинской области открыто движение на участках а/д республиканского значения "Кызылорда-Павлодар" (1259-1206 км) от п. Шидерты до г. Экибастуз, а/д "Астана-Ерейментау-Щидерты" (200-254 км) от п. Шидерты до границы Акмолинской области для всех видов авто транспорта.

Ранее сообщали о том, что в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов автотранспорта в двух направлениях в Карагандинской области.