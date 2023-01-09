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В Алматы и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В Алматы и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Синоптики сообщили, что метеоусловия в Алматы и Актобе 9 января будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов РГП "Казгидромет", ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. В остальных городах Казахстана метеорологические условия будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

В таких случаях синоптики советуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. 

Ранее сообщалось, что в 13 областях Казахстана и в столице ожидаются мороз, гололед и сильный ветер.

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