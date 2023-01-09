В Алматы и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
По данным специалистов РГП "Казгидромет", ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. В остальных городах Казахстана метеорологические условия будут благоприятными.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
В таких случаях синоптики советуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
Ранее сообщалось, что в 13 областях Казахстана и в столице ожидаются мороз, гололед и сильный ветер.