В Костанае и Семее школьники переводятся на дистанционный формат обучения

В понедельник, в первый учебный день после каникул. школьники Костаная и Семея будут учиться дома, то есть онлайн, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщениям отделов образования, переход на дистанционный формат обучения связан с сильными морозами.

В Костанае температура воздуха утром 9 января – 31 градус.

В Семее тоже холодно.

По данным Telegram-канала акимата Абайской области, на онлайн-формат обучения перейдут также в Курчатове, в Бескарагайском, Аягозском районах. В других районах области Абай занятия пройдут в привычном формате.

Ранее сообщалось, что столичные школьники первой смены в понедельник будут учиться дистанционно.

В столице и в 13 областях страны объявлено штормовое предупреждение.

