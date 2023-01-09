В Костанае и Семее школьники переводятся на дистанционный формат обучения
Фото: pixabay
В понедельник, в первый учебный день после каникул. школьники Костаная и Семея будут учиться дома, то есть онлайн, сообщает Zakon.kz.
Согласно сообщениям отделов образования, переход на дистанционный формат обучения связан с сильными морозами.
В Костанае температура воздуха утром 9 января – 31 градус.
В Семее тоже холодно.
По данным Telegram-канала акимата Абайской области, на онлайн-формат обучения перейдут также в Курчатове, в Бескарагайском, Аягозском районах. В других районах области Абай занятия пройдут в привычном формате.
Ранее сообщалось, что столичные школьники первой смены в понедельник будут учиться дистанционно.
В столице и в 13 областях страны объявлено штормовое предупреждение.
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