В Казахстане количество контактных зоопарков сокращается

По данным Бюро Национальной статистики, к 2022 году в Казахстане работало 13 зоопарков, 6 из них — контактные. Общее количество зоопарков сокращается в стране. К примеру, в 2018 году их насчитывалось 20, в 2019 году — 18, в 2020 году — 16, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году зоопарки имелись лишь в 8 регионах Казахстана. Так, 8 зоопарков принадлежало малому бизнесу, 3 — среднему, 2 — крупному бизнесу.

Cокращение происходит за счет спада бума на контактные зоопарки: после появления в стране в 2016 году первых трех уже к 2017 году их только официально было 14, однако в 2021 году количество упало до 6.

При этом количество обычных зоопарков выросло с 5 в 2016 году до 7 уже в 2018 году, и с тех пор не меняется.

Численность животных, содержащихся в зоопарках страны, к 2022 году сократилась на 29% за год, до 12 тыс. Наибольшая их часть пришлась на Алматы: 3,8 тыс. экземпляров, - 55,3% за год.

На второй строчке расположилась Астана и Акмолинская область: в зоопарках столицы и области обитало 3,2 тыс. животных, птиц и рыб — на 6,7% меньше, чем год назад. Тройку лидирующих по численности животных замкнул Шымкент: в зоопарке обитало 2,6 тыс. животных — на 0,7% больше, чем годом ранее, пишет Energyprom.kz.

9 декабря 2022 года стало известно, что в Алматы планируют реконструировать зоопарк. В 2023 году отдельное внимание уделят инфраструктуре объектов культуры, износ которых сегодня составляет 70%.