Вирусологи рассказали о "кракене" – новом виде коронавируса

Новый подвид коронавируса "кракен" похож на уже известный штамм "омикрон", так как является одним из его вариантов, сообщает Zakon.kz.

По словам вирусологов, существенных особенностей у него нет, сообщает РБК.



"Кракен" мало отличается от предыдущих мутаций, это же все равно "омикрон" считается. Другое дело, что, на мой взгляд, это не эволюция "омикрона". Это уже параллельная идет эволюция вируса, изменения. Но, судя по всему, он не вызывает более тяжелых заболеваний". Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев

Единственным важным отличием этого вида, по мнению вирусолога, может стать способность заражать тех, кто переболел первыми вариантами "омикрона". Однако заболевание у заразившихся "кракеном" все равно протекает легко, уточнил Зверев.

"Сейчас все бытующие варианты [коронавируса] — это "омикроны" и его "двоюродные братья". И "кракен" тоже. Пока, к счастью, не произошла мутация, которая привела бы, например, к появлению высокопатогенного штамма. Этого нет! Эволюция этого вируса пошла по пути "более заразный и менее летальный". Вот все эти варианты ("кракен", "кентавр", "цербер") подпадают под эту категорию". Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский

"Кракен", по словам вирусолога, "подпадает под букет свойств других "омикронов".



Риск завоза в Россию этого варианта вируса сохраняется, однако опасности для населения он не представляет, согласились специалисты. По мнению Зверева, со временем его завезут в страну туристы. Проникновение этого подвида в Россию не окажет существенного влияния на эпидемиологическую обстановку, считает Аграновский.

"Кракен" (подтип коронавируса SARS-CoV-2 XBB.1.5) впервые выявили 22 октября 2022 года в США. По оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), он стал "наиболее трансмиссивным подвариантом" и начал распространяться очень агрессивно. Это происходит из-за мутации в спайковом белке, на который реагируют антитела большинства вакцин, поясняли эксперты центра.



Новый подвид уже выявили в Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии, Испании, Швеции, Исландии, Бельгии, Чехии, Португалии и Ирландии.