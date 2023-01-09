Алматинцев предупредили о сильном снегопаде и морозах

Фото: Zakon.kz

В акимате Алматы предупредили, что в ближайшие двое суток в городе ожидается сильный снегопад, гололед с понижением температуры воздуха ночью до -18°C, днем – до -15°C. В последующие дни прогнозируются морозы до - 25°C, сообщает Zakon.kz.

Коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. Организованы круглосуточные дежурства на производственных базах. "В связи с возможным возникновением обледенения, накатов на проезжей части дорог рекомендуем водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, пешеходам – соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного образования гололеда", – говорится в сообщении Управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы. Алматинцев призвали пораньше выходить из дома и одеваться теплее. 5 января все застрявшие в снежном заносе на Бартогайском водохранилище были эвакуированы. Они находились там со 2 января. Всего в аварийно-спасательных работах были задействованы 85 человек и 38 единиц техники Департамента по ЧС.

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