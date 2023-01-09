Эксперт рассказал, какие вредоносные программы могут обходить антивирусы
Компьютер может быть заражен зловредом, даже если на нем установлено антивирусное программное обеспечение (ПО), предупредил эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов, сообщает радио Sputnik.
В частности, "молодые" вредоносные программы могут ускользать от антивирусов, уточнил он.
"Антивирус начинает ловить вредоносное ПО, когда у него есть соответствующая база данных, позволяющая определить, что тот или иной кусок программного кода или какое-то поведение программы являются вредоносными. Новые вирусы – с новой логикой, с использованием новых функций, очень часто с использованием обновлений ОС и их уязвимостей, не всегда быстро появляются в антивирусных базах. Поэтому самые "молодые" вирусы может быть сложнее выявить".Алексей Сизов
Но чаще всего обходить антивирусы удается тем вредоносным программам, которые маскируются под легальное ПО и запрашивают различные разрешения у владельца устройства, продолжил эксперт.
"В большинстве случаев не антивирус не сработал на угрозу, а пользователь сам позволяет программе, которую он загрузил или где-то "подхватил", получить доступ к определенным данным. Это чаще всего простенькие вирусы. Они маскируются под расширения тех же браузеров, они не пытаются изменить файловую систему, но контролируют действия пользователя. Есть огромное количество легальных продуктов с той же функцией, например, расширение для сохранения пароля. В каждом случае антивирус должен уточнять, действительно ли вы доверяете программе и разрешаете ей доступ к определенным данным. Но пользователь часто не замечает, что дал разрешение еще одной маленькой программе на доступ к данным и позволил ей тем самым контролировать свое поведение".Алексей Сизов
Среди зловредов, способных обойти таким образом антивирусное ПО, могут быть кейлогеры, или вирусы-шпионы, добавил он.
"Кейлогеры направлены на считывание данных, которые вводит пользователь на клавиатуре. Их основная направленность – хищение данных, связанных с платежными реквизитами и с доступом к тем или иным ресурсам. Это могут быть номера карт, логины и пароли для входа в личные кабинеты интернет-банков, для доступа к аккаунтам в соцсетях, данные электронной почты".Алексей Сизов
Чтобы не допустить попадания зловредов на компьютер, нужно регулярно обновлять антивирус и внимательно присматриваться к разрешениям, которые запрашивают те или иные программы, рекомендует эксперт.