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Эксперт рассказал, какие вредоносные программы могут обходить антивирусы

вирус на компьютере Фото: pixabay
Некоторые виды вредоносного ПО могут заражать компьютеры, даже если на них установлены антивирусы, сообщает Zakon.kz.

Компьютер может быть заражен зловредом, даже если на нем установлено антивирусное программное обеспечение (ПО), предупредил эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов, сообщает радио Sputnik.

В частности, "молодые" вредоносные программы могут ускользать от антивирусов, уточнил он.

"Антивирус начинает ловить вредоносное ПО, когда у него есть соответствующая база данных, позволяющая определить, что тот или иной кусок программного кода или какое-то поведение программы являются вредоносными. Новые вирусы – с новой логикой, с использованием новых функций, очень часто с использованием обновлений ОС и их уязвимостей, не всегда быстро появляются в антивирусных базах. Поэтому самые "молодые" вирусы может быть сложнее выявить".Алексей Сизов

Но чаще всего обходить антивирусы удается тем вредоносным программам, которые маскируются под легальное ПО и запрашивают различные разрешения у владельца устройства, продолжил эксперт.

"В большинстве случаев не антивирус не сработал на угрозу, а пользователь сам позволяет программе, которую он загрузил или где-то "подхватил", получить доступ к определенным данным. Это чаще всего простенькие вирусы. Они маскируются под расширения тех же браузеров, они не пытаются изменить файловую систему, но контролируют действия пользователя. Есть огромное количество легальных продуктов с той же функцией, например, расширение для сохранения пароля. В каждом случае антивирус должен уточнять, действительно ли вы доверяете программе и разрешаете ей доступ к определенным данным. Но пользователь часто не замечает, что дал разрешение еще одной маленькой программе на доступ к данным и позволил ей тем самым контролировать свое поведение".Алексей Сизов

Среди зловредов, способных обойти таким образом антивирусное ПО, могут быть кейлогеры, или вирусы-шпионы, добавил он.


"Кейлогеры направлены на считывание данных, которые вводит пользователь на клавиатуре. Их основная направленность – хищение данных, связанных с платежными реквизитами и с доступом к тем или иным ресурсам. Это могут быть номера карт, логины и пароли для входа в личные кабинеты интернет-банков, для доступа к аккаунтам в соцсетях, данные электронной почты".Алексей Сизов

Чтобы не допустить попадания зловредов на компьютер, нужно регулярно обновлять антивирус и внимательно присматриваться к разрешениям, которые запрашивают те или иные программы, рекомендует эксперт.

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