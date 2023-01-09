Курсы валют на 9 января в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 9 января 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 463,31 тенге, евро – 486,94 тенге, рубля – 6,45 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 467 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,32 тенге, продажи – 6,38 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 467 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 498 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,05 тенге, продажи – 6,35 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 467 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 498 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,25 тенге, продажи – 6,4 тенге. Читайте также Курс доллара снизился на торгах 9 января Индекс счастья: сколько денег нужно казахстанцам для комфортной жизни Работодателям будут субсидировать часть затрат на выплату зарплаты лицам с инвалидностью

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