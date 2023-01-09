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Максим Споткай назначен руководителем аппарата Сената Парламента РК

Максим Споткай Фото: Facebook/Максим Споткай
Максим Споткай получил должность руководителя аппарата Сената Парламента Казахстана 9 января, сообщает Zakon.kz.

Максим Споткай родился 29 декабря 1991 года в Павлодарской области, в городе Аксу. Споткай окончил Омский государственный технический университет по специальности "Менеджмент высоких технологий", "Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций"

В 2012-2013 годах работал преподавателям казахского языка международной компании "Джэй Энд Эс" ("J And S") в Омске. А также был бизнес-тренером негосударственного учреждения дополнительного образования "Городской учебный центр" в Омске. 

С 2013 по 2016 год был главным редактором Омской культурно-просветительской газеты "ZamandaS". 

В 2016 году возглавлял территориальное объединение профсоюзов Павлодарской области. 

С 2016 по 2017 год был главным экспертом РГУ "Қоғамдық келісім" при президенте.

С 2017 по 2018 год работал корреспондентом газеты "Литер" и возглавлял медиа-редакцию Холдинга "НҰР-Медиа".

С 2018 по 2019 год был заместителем генерального директора холдинга "Нұр-Медиа". В 2019 году – руководителем пресс-службы Центрального аппарата партии Nur Otan и руководителем пресс-центра Республиканского общественного штаба в поддержку кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева. 

С 2019 по 2020 год работал государственным инспектором Администрации президента РК.

С 2020 года до 9 января 2023 года был заместителем руководителя аппарата Сената Парламента РК. 


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