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Пожар произошел рядом со строящимся ЖК в Уральске

Пожар произошел рядом со строящимся ЖК в Уральске Фото: Instagram/batysqaz_tjd
В Уральске 9 января 2023 года в 7:52 на пр. Абулхаир хана в частном доме, переоборудованном под склад для хранения строительных инструментов, произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областном ДЧС, склад расположен в районе строящегося жилого комплекса, площадь пожара составила 120 кв. м.

"Пожар локализован в 8:49 и ликвидирован – в 10:18".Пресс-служба ДЧС Западно-Казахстанской области

В ведомстве отметили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

На месте работали: 19 человек и пять единиц техники ДЧС ЗКО.

8 января 2023 года сообщалось, что в Павлодарской области большегруз сгорел вместе с бытовой техникой. Пожар разгорелся около 17:08 на трассе Ленинский – Аксу в 500 м от моста Нурлы-Жол.

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Динара Халдарова
Западно-Казахстанская область Уральск
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