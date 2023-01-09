Пожар произошел рядом со строящимся ЖК в Уральске

В Уральске 9 января 2023 года в 7:52 на пр. Абулхаир хана в частном доме, переоборудованном под склад для хранения строительных инструментов, произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областном ДЧС, склад расположен в районе строящегося жилого комплекса, площадь пожара составила 120 кв. м.



"Пожар локализован в 8:49 и ликвидирован – в 10:18". Пресс-служба ДЧС Западно-Казахстанской области

В ведомстве отметили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

На месте работали: 19 человек и пять единиц техники ДЧС ЗКО.

8 января 2023 года сообщалось, что в Павлодарской области большегруз сгорел вместе с бытовой техникой. Пожар разгорелся около 17:08 на трассе Ленинский – Аксу в 500 м от моста Нурлы-Жол.