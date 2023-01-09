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Скончался один из пострадавших при взрыве цистерны близ Актау

Скончался один из пострадавших при взрыве цистерны близ Актау Фото: gov.kz
9 января скончался один из пострадавших при взрыве цистерны близ Актау, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, в больнице от полученных ожогов скончался пострадавший 1989 года рождения.

"Один из пациентов скончался. Состояние второго, 1981 года рождения, по-прежнему оценивается как тяжелое. У него черепно-мозговая травма, термические ожоги 3-й степени правой голени и правого плеча. Врачи делают все возможное для улучшения состояния пациента", – сообщили в больнице.

8 января взорвалась цистерна с ГСМ близ Актау. В результате взрыва двоих пострадавших доставили в больницу.

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Анастасия Стативкина
Актау Мангистауская область
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