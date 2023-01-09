Лионель Скалони признан лучшим тренером сборных

Стали известны имена лучших тренеров среди футбольных команд и национальных сборных в прошедшем году. Если рулевой мадридского "Реала" Карло Анчелотти не имел себе равных на клубном уровне, то аргентинский тренер Лионель Скалони первенствовал на уровне сборных, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.



По итогам голосования Лионель Скалони, который привел Аргентину к "золоту" ЧМ-2022, набрал 240 очков. За ним идет тренер сборной Франции Дидье Дешам (45 очков) и замыкает тройку Валид Реграги (30) из команды Марокко.





Фото: Instagram/mrancelotti



Среди клубных тренеров безоговорочным лидером стал итальянец Карло Анчелотти (245 очков), выигравший в очередной раз Лигу чемпионов.

В тройке лучших Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) (45) и Валид Реграги (Видад Касабланка)(40).