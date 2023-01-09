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Лионель Скалони признан лучшим тренером сборных

Футбол Лучший тренер Фото: Лионель Скалони, Twitter/argentina
Стали известны имена лучших тренеров среди футбольных команд и национальных сборных в прошедшем году. Если рулевой мадридского "Реала" Карло Анчелотти не имел себе равных на клубном уровне, то аргентинский тренер Лионель Скалони первенствовал на уровне сборных, сообщает Zakon.kz.

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По итогам голосования Лионель Скалони, который привел Аргентину к "золоту" ЧМ-2022, набрал 240 очков. За ним идет тренер сборной Франции Дидье Дешам (45 очков) и замыкает тройку Валид Реграги (30) из команды Марокко.


Футбол Лучший тренер

Фото: Instagram/mrancelotti

Среди клубных тренеров безоговорочным лидером стал итальянец Карло Анчелотти (245 очков), выигравший в очередной раз Лигу чемпионов.

В тройке лучших Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) (45) и Валид Реграги (Видад Касабланка)(40).

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