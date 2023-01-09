События в Каракалпакстане: подозреваемым попросили смягчить наказание

На суде по делу о событиях в Нукусе с показаниями выступил председатель парламента Каракалпакстана Аманбай Орынбаев. Он попросил суд смягчить наказание подсудимым в рамках закона, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Верховного суда Узбекистана говорится, что подсудимые заявили о раскаянии в своих действиях и попросили Аманбая Орынбаева донести это до президента Шавката Мирзиёева.



Аманбай Орынбаев заявил, что обязательно передаст просьбу подсудимых, и попросил суд смягчить наказание в рамках закона, отмечает пресс-служба Верховного суда.

Обвиняемыми по делу, являющемуся первым о событиях 1−2 июля в Нукусе, проходят 22 человека, включая журналистов Даулетмурата Тажимуратова и Лолагул Каллыханову, блогеров, безработных и бизнесменов.

Всего обвиняемым в тех событиях является 171 человек. В отдельное производство выделено еще одно дело с 39 обвиняемыми.



Генпрокуратура также сообщала, что отдельно расследуются факты применения правоохранительными органами оружия и специальных средств в отношении демонстрантов в Нукусе, а также смерти граждан.

1 июля 2022 года граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.

Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления. В Каракалпакстане ввели режим ЧП.

Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.