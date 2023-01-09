Общение, развлечения и брак: опубликован гороскоп для всех знаков зодиака на 9 января
Как пишет интернет-издание "Пятый канал", сегодня убывающая Луна находится в знаке Льва, а это значит, что сегодня многих потянет к общению и развлечениям.
В этот день захочется легкости и свободы. Но, как ни странно, именно он идеален для заключения брака.
Овен
Если представители этого знака зодиака находятся во внутреннем противоречии между тем, что правильно, а что легко, астрологи им советуют выбрать первое - защита интересов является частью их миссии сегодня.
Возможно, вы встретите сопротивление со стороны тех, кто старше вас по должности. Но подключитесь к своему воинскому духу и приготовьтесь идти вперед. Для тех, у кого есть незаконченные дела: проконсультируйтесь с юристом, если это необходимо, и избавьтесь от них как можно скорее!
Космический совет: не бойтесь делать то, что должны.
Телец
У рожденных под данным созвездием сейчас много дел, и они понятия не имеют, как будут выполнять поставленные задачи.
Сделайте себе одолжение и расставьте приоритеты. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать прямо сейчас. Уделите этой задаче все свое внимание.
Космический совет: откажитесь от мимолетных удовольствий.
Близнецы
Их сегодня поджидает раскрытие вашего мистического потенциала.
Сегодня вы предрасположены к тому, чтобы исследовать то, что лежит за завесой, читать на языке звезд, общаться со своими духовными наставниками, строить планы на год вперед, использовать магию и гадать на картах. Но волшебство откроется только тем, кто готов на какое-то время отказаться от логики.
Космический совет: ваш третий глаз поможет увидеть то, что скрыто.
Рак
Ядовитая дружба и отношения превращают жизнь Раков в драму.
Вам нужно установить здоровые границы, сосредоточиться на том, что приносит вам радость, и позаботиться о себе. Визуализируйте свою лучшую жизнь и идите к ней.
Космический совет: пришло время сосредоточиться на себе.
Лев
Когда Львы действуют из пространства эго, они воспринимают каждого встречного как угрозу - всегда есть кто-то еще с "лучшей работой", "желанным спутником жизни", "более красивой машиной" и жизнью, которая выглядит и кажется приятной снаружи.
Не забывайте, что вы никогда не сможете прожить чужую жизнь. Воспринимайте сегодня все встречи, как шанс.
Космический совет: все встречи предначертаны вам свыше.
Дева
Девы пытаются понять вещи ценой отказа от того, как они относятся к данной ситуации.
Открытый и честный разговор и прямые вопросы помогут вам обрести ясность, которую вы ищете в данный момент.
Космический совет: не бойтесь откровенно говорить на сложные темы.
Весы
Они действительно хотят наблюдать за тем, что происходит со стороны, когда они могут прыгнуть прямо и стать активным участником игры?
Сделайте себе одолжение и выкиньте неуверенностью в себе. В конце концов, начните уже признавать свою внутреннюю силу и стремитесь к тому, чего действительно желает ваше сердце.
Космический совет: настала пора прыгнуть в бурлящий поток жизни.
Скорпион
Если предложение выглядит многообещающе, то, скорее всего, так оно и есть, но это не точно.
Не спешите с решениями и убедитесь, что-то, что вам предлагают, соответствует тому, что вы ищете в данный момент. Кстати, не бойтесь вести переговоры о том, чего вы хотите.
Космический совет: не спешите двигаться вперед.
Стрелец
Учитывая, что мы находимся в середине ретроградного Меркурия, будет легко что-то предположить.
Представить наихудший возможный сценарий и поверить, что мир каким-то образом работает против вас. Нельзя говорить, что все идеально. Но сила общения и умения рассказать о том, что происходит у вас на душе, способна сворачивать горы.
Космический совет: мир не идеален, но и не настолько плох, как вам кажется.
Козерог
То, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Трансформируйте свои знания в мудрость, продвигаясь вперед. Вы готовы к вызовам, которые ждут вас впереди. Вы готовились к этому моменту уже много месяцев. Тем из вас, кто находится в процессе вдохновляющих изменений на коллективном уровне, напоминают, что вы столкнетесь с оппозицией, и это нормально. Если вы сомневаетесь, делайте то, что правильно, а не то, что легко. Это окажется секретом вашего успеха в долгосрочной перспективе.
Космический совет: вы готовы к предстоящим испытаниям.
Водолей
Водолеям придется столкнуться сегодня с изменениями.
Помните: уничтожение того, что вам больше не помогает, — нормальный процесс. Мир постоянно меняется, и вам тоже стоит меняться, чтобы не остаться позади.
Космический совет: пришло время освободить место для нового.
Рыбы
Им советуют сделать себе одолжение и перестать зацикливаться на прошлом.
Вы сами себе источник радости и блаженства. Вы тот, кто собирается спасти себя. Внесите в повествование больше легкости и яркости, если ваша жизнь утонула в рутине.
Космический совет: ищите то, что приносит вам радость.
Ранее астрологи поделились гороскопом на неделю, в котором рассказали, какие изменения ждут каждого представителя зодиакального круга.