Общение, развлечения и брак: опубликован гороскоп для всех знаков зодиака на 9 января

Эксперты по звездам рассказали, что ожидает представителей всех знаков зодиака в понедельник, 9 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет интернет-издание "Пятый канал", сегодня убывающая Луна находится в знаке Льва, а это значит, что сегодня многих потянет к общению и развлечениям.

В этот день захочется легкости и свободы. Но, как ни странно, именно он идеален для заключения брака.

Овен

Если представители этого знака зодиака находятся во внутреннем противоречии между тем, что правильно, а что легко, астрологи им советуют выбрать первое - защита интересов является частью их миссии сегодня.

Возможно, вы встретите сопротивление со стороны тех, кто старше вас по должности. Но подключитесь к своему воинскому духу и приготовьтесь идти вперед. Для тех, у кого есть незаконченные дела: проконсультируйтесь с юристом, если это необходимо, и избавьтесь от них как можно скорее!

Космический совет: не бойтесь делать то, что должны.

Телец

У рожденных под данным созвездием сейчас много дел, и они понятия не имеют, как будут выполнять поставленные задачи.

Сделайте себе одолжение и расставьте приоритеты. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать прямо сейчас. Уделите этой задаче все свое внимание.

Космический совет: откажитесь от мимолетных удовольствий.

Близнецы

Их сегодня поджидает раскрытие вашего мистического потенциала.

Сегодня вы предрасположены к тому, чтобы исследовать то, что лежит за завесой, читать на языке звезд, общаться со своими духовными наставниками, строить планы на год вперед, использовать магию и гадать на картах. Но волшебство откроется только тем, кто готов на какое-то время отказаться от логики.

Космический совет: ваш третий глаз поможет увидеть то, что скрыто.

Рак

Ядовитая дружба и отношения превращают жизнь Раков в драму.

Вам нужно установить здоровые границы, сосредоточиться на том, что приносит вам радость, и позаботиться о себе. Визуализируйте свою лучшую жизнь и идите к ней.

Космический совет: пришло время сосредоточиться на себе.

Лев

Когда Львы действуют из пространства эго, они воспринимают каждого встречного как угрозу - всегда есть кто-то еще с "лучшей работой", "желанным спутником жизни", "более красивой машиной" и жизнью, которая выглядит и кажется приятной снаружи.

Не забывайте, что вы никогда не сможете прожить чужую жизнь. Воспринимайте сегодня все встречи, как шанс.

Космический совет: все встречи предначертаны вам свыше.

Дева

Девы пытаются понять вещи ценой отказа от того, как они относятся к данной ситуации.

Открытый и честный разговор и прямые вопросы помогут вам обрести ясность, которую вы ищете в данный момент.

Космический совет: не бойтесь откровенно говорить на сложные темы.

Весы

Они действительно хотят наблюдать за тем, что происходит со стороны, когда они могут прыгнуть прямо и стать активным участником игры?

Сделайте себе одолжение и выкиньте неуверенностью в себе. В конце концов, начните уже признавать свою внутреннюю силу и стремитесь к тому, чего действительно желает ваше сердце.

Космический совет: настала пора прыгнуть в бурлящий поток жизни.

Скорпион

Если предложение выглядит многообещающе, то, скорее всего, так оно и есть, но это не точно.

Не спешите с решениями и убедитесь, что-то, что вам предлагают, соответствует тому, что вы ищете в данный момент. Кстати, не бойтесь вести переговоры о том, чего вы хотите.

Космический совет: не спешите двигаться вперед.

Стрелец

Учитывая, что мы находимся в середине ретроградного Меркурия, будет легко что-то предположить.

Представить наихудший возможный сценарий и поверить, что мир каким-то образом работает против вас. Нельзя говорить, что все идеально. Но сила общения и умения рассказать о том, что происходит у вас на душе, способна сворачивать горы.

Космический совет: мир не идеален, но и не настолько плох, как вам кажется.

Козерог

То, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Трансформируйте свои знания в мудрость, продвигаясь вперед. Вы готовы к вызовам, которые ждут вас впереди. Вы готовились к этому моменту уже много месяцев. Тем из вас, кто находится в процессе вдохновляющих изменений на коллективном уровне, напоминают, что вы столкнетесь с оппозицией, и это нормально. Если вы сомневаетесь, делайте то, что правильно, а не то, что легко. Это окажется секретом вашего успеха в долгосрочной перспективе.

Космический совет: вы готовы к предстоящим испытаниям.

Водолей

Водолеям придется столкнуться сегодня с изменениями.

Помните: уничтожение того, что вам больше не помогает, — нормальный процесс. Мир постоянно меняется, и вам тоже стоит меняться, чтобы не остаться позади.

Космический совет: пришло время освободить место для нового.

Рыбы

Им советуют сделать себе одолжение и перестать зацикливаться на прошлом.

Вы сами себе источник радости и блаженства. Вы тот, кто собирается спасти себя. Внесите в повествование больше легкости и яркости, если ваша жизнь утонула в рутине.

Космический совет: ищите то, что приносит вам радость.

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