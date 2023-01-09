Топ-10 популярных имен среди новорожденных мальчиков и девочек
Фото: pexels
Бюро национальной статистики опубликовало 9 января актуальные имена, которыми чаще всего называли новорожденных в Казахстане в 2022 году, сообщает Zakon.kz.
Среди мальчиков самыми популярными именами оказались:
- Алихан;
- Алдияр;
- Нұрислам;
- Омар;
- Мұхаммад;
- Рамазан;
- Амир;
- Алан;
- Али;
- Айсұлтан.
Среди девочек самыми популярными именами были:
- Медина;
- Аяла;
- Айым;
- Айша;
- Айлин;
- Сафия;
- Раяна;
- Асылым;
- Томирис;
- Амина.
Администратор казахской Википедии Кайыр Рысбаев указал на тенденцию: становится много арабских имен, из-за чего теряются исконно тюркские имена.
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