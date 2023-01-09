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Топ-10 популярных имен среди новорожденных мальчиков и девочек

младенец Фото: pexels
Бюро национальной статистики опубликовало 9 января актуальные имена, которыми чаще всего называли новорожденных в Казахстане в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

Среди мальчиков самыми популярными именами оказались:

  • Алихан;
  • Алдияр;
  • Нұрислам;
  • Омар;
  • Мұхаммад;
  • Рамазан;
  • Амир;
  • Алан;
  • Али;
  • Айсұлтан.

Среди девочек самыми популярными именами были:

  • Медина;
  • Аяла;
  • Айым;
  • Айша;
  • Айлин;
  • Сафия;
  • Раяна;
  • Асылым;
  • Томирис;
  • Амина.

Администратор казахской Википедии Кайыр Рысбаев указал на тенденцию: становится много арабских имен, из-за чего теряются исконно тюркские имена. 

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