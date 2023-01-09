Топ-10 популярных имен среди новорожденных мальчиков и девочек

Фото: pexels

Бюро национальной статистики опубликовало 9 января актуальные имена, которыми чаще всего называли новорожденных в Казахстане в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

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