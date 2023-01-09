Фондовый рынок завершил первую неделю нового года в зеленом секторе

Что происходило на мировом фондовом рынке в первую неделю начавшегося года и почему индексы в пятницу выросли сразу от 2,1 до 2,6% – в материале Zakon.kz.

Рост прошел на новостях о замедлении роста зарплат в США. Также в минувшую пятницу вышла информация об уровне безработицы и количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе звездно-полосатых штатов. Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в декабре выросла на 4,6% после подъема на 4,8% в ноябре. Аналитики ожидали роста на 5%.



Как говорится в вышедшем отчете Минтруда США, количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 223 тыс. Это минимальные темпы с декабря 2020 года. Однако эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали еще более слабого роста – всего на 203 тыс., а респонденты Trading Economics прогнозировали и того меньше – плюс 200 тыс. рабочих мест.

Безработица в Штатах снизилась до 3,5% против 3,6% в ноябре. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 56,5 в ноябре до 49,6 пункта. Значение этого показателя выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности, а ниже – об ослаблении. Все это в совокупности дает понять о замедлении экономики, то есть замедление роста зарплат при сохранении устойчивого роста зарплат внушает надежду инвесторам, что Федрезерв может сменить гнев на милость, смягчив свою кредитно-денежную политику. ФРС хочет увидеть более медленный рост найма и заработной платы, чтобы ослабить инфляционное давление. Рынки по-прежнему ожидают, что ФРС снова замедлит повышение ставок, всего на четверть пункта на заседании по политике 1 февраля.

В целом фондовый рынок отреагировал на это неплохим ростом. Практически все бумаги за незначительным исключением оказались в зеленой зоне.

Фото: Zakon.kz



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос сразу на 700,53 пункта (+2,1%) и составил 33630,61 пункта.

Фото: Zakon.kz



Standard & Poor''s 500 потяжелел на 86,98 пункта (+2,3%) – до 3895,08 пункта.

Фото: Zakon.kz



Больше всего в процентном отношении вырос технологический Nasdaq Composite, который увеличился на +2,6% (264,05 пункта) и составил 10 569,29 пункта.

Фото: Zakon.kz



Лишь пятничный взлет позволил индексам в целом закончить первую новогоднюю неделю в плюсе. Причем не в самом длинном

За минувшую неделю Dow прибавил 1,5%, S&P 500 – 1,4%, Nasdaq – 1%. Хотя стоит отметить, что Nasdaq и S&P 500 прервали череду снижений, длившуюся четыре недели. В понедельник фьючерсы (март 2023 года) в небольшом плюсе. Например, фьючерс на Nasdaq 100 по состоянию на 14.00 времени Астаны в плюсе всего +0,10% (+11,50 пункта) на уровне 11 125,00 пункта.

За неделю в секторах наблюдалась довольно разнонаправленная динамика. В красной зоне весь сектор медицинского страхования (healthcare plans). Не в лучшем положении бигтехи. Tesla просела за торговую неделю на -7,19%, Microsoft провис на -6,67%. И это притом, что в пятницу акции компании Илона Маска набрали +2,46%, а производитель софта прибавил +1,18%. Даже отличный отскок Apple на +3,68% в пятницу за неделю оказался скромным ростом всего на +0,01%.

Фото: Zakon.kz



Как считает кандидат экономических наук НИУ ВШЭ Евгений Коган, рынок сдулся.

"Надежды на то, что ставки хотя бы во 2-й половине 2023 начнут потихоньку идти вниз, были жестко развеяны. Ястребы побеждают – члены ФРС не собираются менять курс монетарной политики. Протокол декабрьского заседания FOMC подтвердил намерения американского регулятора продолжить повышение ключевой ставки ", – говорит Евгений Коган.

Точкой разворота здесь может стать возвращение к ценовой стабильности, а потому все внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции CPI (индекс потребительских цен, 12 января) и PCE (ценовой индекс расходов на личное потребление, ближе к концу января).

Также ждем 10 января выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Александр Сергеев