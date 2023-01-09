Жители села Шамалган пришли к акимату из-за повышения тарифов на газ

9 января жители села Шамалган Алматинской области собрались перед местным акиматом и устроили акцию протеста из-за повышения тарифов на газ. В областном ведомстве пояснили ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Видео с места событий были опубликованы в социальных сетях.





Как отметили в акимате Алматинской области, недовольство жителей вызвала разница в тарифах газоснабжающих предприятий.

"Если в АО "Алматыгазсервис-Холдинг" тариф на природный газ для населения составляет 26-27 тенге за кубометр, то в ТОО "Сигма Газ" – 34,75 тенге. ТОО осуществляет систему по Карасайскому району в населенных пунктах Шамалган, Жандосов, Шалкар, Кайрат, Енбекши, Кумарал, Уштерек и дачи Арай, Дархан. Общее количество абонентов составляет – 9906". Пресс-служба акимата Алматинской области

В акимате Шамалганского сельского округа Карасайского района Алматинской области также пояснили сбор жителей, которые остались недовольны из-за повышения тарифов на голубое топливо, предоставляемого ТОО "Сигма Газ".

"В Шамалгане тариф составляет 34,75 тенге за кубометр, а в Каскелене - 26,89 тенге за кубометр, — говорится в сообщении ведомства.

За декабрь, как уточнили в акимате, сумма за потребление газа возросла 1,5 - 2 раза.



Также сказано, что природным газом жителей района снабжают три организации: ТОО "Тауекел", АО "Алматыгазсервис-Холдинг" и ТОО "Сигма Газ".

"Поставщик газа повысил тариф, ссылаясь на 172 приказ Министерства Энергетики "Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК". При этом согласование с антимонопольным ведомством было получено лишь для транспортировки". Пресс-служба акимата Шамалганского сельского округа Карасайского района

По итогам разъяснения месте акции было принято решение создать рабочую комиссию в составе акимата района, прокуратуры района, Департамента естественных монополий по Алматинской области и общественных представителей по проверке формирования тарифа ТОО "Сигма Газ" и тарифов подключения.



До 25 января комиссия отчитается о проделанной работе, заключили в ведомстве.

