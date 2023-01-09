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Сильный мороз ожидается на большей части Казахстана 10 января

Сильный мороз ожидается на большей части Казахстана 10 января Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10 января, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть территории страны будет оказывать влияние арктический антициклон, и ожидается морозная погода без осадков. Лишь на юге, юго-востоке и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, на юге области и в горных районах временами ожидаются сильный снег, усиление ветра, метель, туман, гололед.


"Ночью в Мангистауской области ожидается очень сильный мороз 25 градусов, в Атырауской области – сильный мороз 30 градусов, в Актюбинской области – сильный мороз 35-39 градусов, на востоке Костанайской области ожидается сильный мороз 40 градусов". РГП "Казгидромет"
В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -33...-35°С, днем -28...-30°С.

В Алматы – облачно, утром и днем снег, временами сильный. Временами туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью и днем -4...-6°С, днем с дальнейшим понижением.

В Шымкенте – переменная облачность, снег, временами сильный снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -7...-9°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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