Сильный мороз ожидается на большей части Казахстана 10 января

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10 января, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть территории страны будет оказывать влияние арктический антициклон, и ожидается морозная погода без осадков. Лишь на юге, юго-востоке и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, на юге области и в горных районах временами ожидаются сильный снег, усиление ветра, метель, туман, гололед.





"Ночью в Мангистауской области ожидается очень сильный мороз 25 градусов, в Атырауской области – сильный мороз 30 градусов, в Актюбинской области – сильный мороз 35-39 градусов, на востоке Костанайской области ожидается сильный мороз 40 градусов". РГП "Казгидромет"