В Казахстане утвердили регламент работы Конституционного суда РК

Нормативным постановлением Конституционного суда РК от 5 января 2023 года утвержден Регламент Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.

Документ регулирует вопросы организации и порядка внутренней деятельности Конституционного суда РК.

В частности, содержит порядок обращения в Конституционный суд.

Так, обращения в Конституционный суд подаются в письменной или электронной форме на двух языках (казахском и русском), за исключением обращений граждан, которые могут подаваться на одном из языков конституционного производства. Оно может быть написано от руки, изготовлено машинописным либо компьютерным способом.

Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом, или заключенном юридическим консультантом договоре об оказании юридической помощи либо ином документе, удостоверяющем поручение соответствующих государственных органов, должностных и иных лиц.

Согласие гражданина, если обращение подается от его имени уполномоченными лицами, может быть выражено в нотариально удостоверенной доверенности.

Также говорится, что уполномоченные лица организаций, которым законом, уставом или положением предоставлено право защищать права и интересы членов этих организаций, права и интересы других лиц, должны представить документы, удостоверяющие поручение на осуществление представительства по данному делу.

Полномочия адвоката на ведение конкретного дела подтверждаются удостоверением адвоката и письменным уведомлением о защите (представительстве), предусмотренными законом "Об адвокатской деятельности и юридической помощи".

Юридические консультанты представляют документ, подтверждающий членство в палате юридических консультантов.

Представители, являющиеся законными представителями, представляют документы, удостоверяющие их полномочия.

Предусматривается, что на заседание Конституционного суда могут быть приглашены представители средств массовой информации и иные лица.

При этом кино- и фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и телетрансляция, видеотрансляция в информационно-коммуникационной сети Интернет допускаются в зале заседания с разрешения председательствующего, о чем указывается в протоколе заседания.

Эти действия не должны мешать нормальному ходу заседания и могут быть ограничены во времени и стадиями конституционного производства.

Проведение закрытых заседаний и обсуждение вопросов, содержащих служебную информацию ограниченного распространения или государственные секреты, осуществляются с соблюдением требований режима секретности и ограничением допуска на заседания.

Не допускается какое-либо вмешательство в ход заседания Конституционного суда.

Вместе с тем говорится, что заседания Конституционного суда могут проводиться посредством видеоконференцсвязи и иных доступных онлайн-сервисов, в очном или смешанном форматах, а также транслироваться в режиме онлайн на интернет-ресурсе.

Конституционный закон "О Конституционном суде Республики Казахстан" был принят 5 ноября 2022 года и начал действовать с января 2023 года. Конституционный суд заменит собой Конституционный совет.