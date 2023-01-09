Известного "борца с коррупцией" задержали по подозрению в вымогательстве

9 января Антикоррупционная служба заявила о задержании блогера Токбергена Абиева. Его подозревают в вымогательстве в особо крупном размере у предпринимателя, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении Антикора, Абиев вымогал деньги "под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений и за удаление несоответствующих действительности видеопубликаций на своем Youtube-канале".

Также сказано, что 14 декабря Абиев задержан после получения 50 миллионов тенге. Его поместили под стражу сроком на 2 месяца.



"Установлено, что Абиев зарегистрировал частное юридическое лицо ТОО "Департамент по борьбе с коррупцией". Представляясь руководителем указанной организации, он требовал от предпринимателей и должностных лиц госорганов совершения действий в его личных интересах, а также предоставления информации и материалов в нарушение установленного законом порядка". Пресс-служба Антикоррупционной службы

Абиев за денежные вознаграждения выдавал физическим лицам служебные удостоверения работника своей организации, вводя их в заблуждение о якобы предоставляемом им статусе представителя власти.

"Деятельность Абиева никоим образом не связана с работой правоохранительных органов. Проверяется информация о причастности Абиева к другим аналогичным преступлениям", — сказано в сообщении.

Обо всех подобных фактах незаконной деятельности Абиева Антикоррупционная служба просит обращаться по номеру 1424.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, заключили в ведомстве.





В 2018 году Абиева уже лишали свободы. Тогда Абиев являлся фигурантом скандального видео из сауны, на кадрах которого вручали "корочки" борцам с коррупцией. Мужчина был арестован в зале суда. Ему назначили год лишения свободы.