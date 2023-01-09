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В Алматы горел рынок "Арлан"

В Алматы горит барахолка Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
9 января в Алматы на территории рынка "Арлан" загорелись контейнеры. Сотрудники ДЧС направлены на место происшествия по повышенному рангу, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, в 16:55 более 60 сотрудников и 16 единиц техники были направлены по адресу: Алатауский район, Северное кольцо шоссе 92/7.

"По прибытии обнаружено горение контейнеров на предварительной площади 100 кв.м на территории рынка "Арлан". На тушение, а также защиту соседних контейнеров введены пожарные стволы, на месте развернут оперативный штаб".Пресс-служба ДЧС Алматы

Обеспечена бесперебойная подача воды, объект обесточен, уточнили в пресс-службе.


Также, согласно данным ДЧС, ввиду сильного задымления, личный состав работает в СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания).


В Алматы горел рынок

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Обновлено в 19.14

Пожар ликвидирован в 18-54.


Как уточнили в ДЧС, сложность тушения пожара состояла в плотной компановки двухъярусных контейнеров, создалась высокая температура. Также сказано, что для вскрытия контейнеров применялись аварийно-спасательные инструменты. Пожарные не допустили распространение огня на соседние контейнеры с товарами.

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Анастасия Московчук
Алматы
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