В Алматы горел рынок "Арлан"

9 января в Алматы на территории рынка "Арлан" загорелись контейнеры. Сотрудники ДЧС направлены на место происшествия по повышенному рангу, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, в 16:55 более 60 сотрудников и 16 единиц техники были направлены по адресу: Алатауский район, Северное кольцо шоссе 92/7.

"По прибытии обнаружено горение контейнеров на предварительной площади 100 кв.м на территории рынка "Арлан". На тушение, а также защиту соседних контейнеров введены пожарные стволы, на месте развернут оперативный штаб". Пресс-служба ДЧС Алматы

Обеспечена бесперебойная подача воды, объект обесточен, уточнили в пресс-службе.





Также, согласно данным ДЧС, ввиду сильного задымления, личный состав работает в СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания).





Фото: пресс-служба ДЧС Алматы



Обновлено в 19.14

Пожар ликвидирован в 18-54.





Как уточнили в ДЧС, сложность тушения пожара состояла в плотной компановки двухъярусных контейнеров, создалась высокая температура. Также сказано, что для вскрытия контейнеров применялись аварийно-спасательные инструменты. Пожарные не допустили распространение огня на соседние контейнеры с товарами.