В Алматы горел рынок "Арлан"
Как отметили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, в 16:55 более 60 сотрудников и 16 единиц техники были направлены по адресу: Алатауский район, Северное кольцо шоссе 92/7.
"По прибытии обнаружено горение контейнеров на предварительной площади 100 кв.м на территории рынка "Арлан". На тушение, а также защиту соседних контейнеров введены пожарные стволы, на месте развернут оперативный штаб".Пресс-служба ДЧС Алматы
Обеспечена бесперебойная подача воды, объект обесточен, уточнили в пресс-службе.
Также, согласно данным ДЧС, ввиду сильного задымления, личный состав работает в СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания).
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Обновлено в 19.14
Пожар ликвидирован в 18-54.
Как уточнили в ДЧС, сложность тушения пожара состояла в плотной компановки двухъярусных контейнеров, создалась высокая температура. Также сказано, что для вскрытия контейнеров применялись аварийно-спасательные инструменты. Пожарные не допустили распространение огня на соседние контейнеры с товарами.