Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Штраф грозит водителю микроавтобуса, вылетевшего на встречку на трассе Еленовка - Кокшетау

Штраф грозит водителю микроавтобуса, вылетевшего на встречку на трассе Еленовка-Кокшетау Фото: скриншот видео
В социальных сетях 9 января 2023 года появилось видео, на кадрах которого микроавтобус вылетел на полосу встречного движения, из-за чего семья, ехавшая с ребенком, чудом чуть не улетели в кювет, сообщает Zakon.kz.

Как говорится под публикацией в Instagram-паблике ilove_oskemen, инцидент произошел на трассе Еленовка - Кокшетау.

"Автор решил догнать наглого водителя и спросить, зачем он сделал так, но тот накинулся на него при встрече. Вот из-за таких... умирают люди на трассах. Просим ДП Акмолинской области оштрафовать водителя микроавтобуса", - говорится в сообщении.


В свою очередь в областном департаменте полиции сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 8 января сотрудники батальона патрульной полиции сопровождали колонну из 150 автомашин из Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области.

"Водитель автомашины марки Toyota Alphard, являясь участником колонны, совершил маневр обгона и создал аварийную ситуацию. Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 606 ч. 1 КоАП РК ("Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки". - Прим. ред.)"Пресс-служба ДП Акмолинской области

Нарушителю грозит административный штраф.

Новость по теме

Автобус опрокинулся на трассе Караганда – Новосибирск

Ранее сообщалось, что автобус с 79 детьми из-за гололеда съехал на обочину дороги в "Акбулаке". Силами дорожной организации Талгарского района застрявший автобус эвакуирован.

Читайте также

Дальнобойщик из Кыргызстана провел в кювете на трассе Самара – Шымкент 6 суток

Динара Халдарова
Акмолинская область Кокшетау Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан МВД мат штраф арест мелкое хулиганство
За мат в общественном месте будет грозить штраф 69 тыс. тенге или арест на 30 суток
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
До 43 градуса мороза ожидается в Казахстане
Морозы до - 43 градусов ожидаются в Казахстане
Макдональдс в Казахстане
Гендиректор Мясного союза Казахстана рассказал, почему наше мясо не подходит McDonalds
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления