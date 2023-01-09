Штраф грозит водителю микроавтобуса, вылетевшего на встречку на трассе Еленовка - Кокшетау

В социальных сетях 9 января 2023 года появилось видео, на кадрах которого микроавтобус вылетел на полосу встречного движения, из-за чего семья, ехавшая с ребенком, чудом чуть не улетели в кювет, сообщает Zakon.kz.

Как говорится под публикацией в Instagram-паблике ilove_oskemen, инцидент произошел на трассе Еленовка - Кокшетау.

"Автор решил догнать наглого водителя и спросить, зачем он сделал так, но тот накинулся на него при встрече. Вот из-за таких... умирают люди на трассах. Просим ДП Акмолинской области оштрафовать водителя микроавтобуса", - говорится в сообщении.





В свою очередь в областном департаменте полиции сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 8 января сотрудники батальона патрульной полиции сопровождали колонну из 150 автомашин из Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области.

"Водитель автомашины марки Toyota Alphard, являясь участником колонны, совершил маневр обгона и создал аварийную ситуацию. Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 606 ч. 1 КоАП РК ("Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки". - Прим. ред.)" Пресс-служба ДП Акмолинской области

Нарушителю грозит административный штраф.

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