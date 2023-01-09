Пропавшего в Акмолинской области подростка нашли у его знакомой
Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области найден пропавший 16-летний парень, который ночью 7 января ушел помогать другу, сообщает Zakon.kz.
Мама парня обратилась в полицию 8 января. Она уточнила, что ночью сын решил помочь другу толкнуть машину, застрявшую в снегу. После ухода Руслан звонил несколько раз, но позже перестал выходить на связь.
"9 января в обед сотрудники группы ювенальной полиции и отдела криминальной полиции Бурабайского РОП нашли несовершеннолетнего Зарубина".Пресс-служба ДП Акмолинской области
Подросток пояснил, что во время отсутствия находился у знакомой.
"С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа, установлено, что противоправных действий в отношении него не совершалось".Пресс-служба ДП Акмолинской области
Также, по данным полиции, проводится проверка.
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