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Пропавшего в Акмолинской области подростка нашли у его знакомой

Пропавшего в Акмолинской области подростка нашли у его знакомой Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области найден пропавший 16-летний парень, который ночью 7 января ушел помогать другу, сообщает Zakon.kz.

Мама парня обратилась в полицию 8 января. Она уточнила, что ночью сын решил помочь другу толкнуть машину, застрявшую в снегу. После ухода Руслан звонил несколько раз, но позже перестал выходить на связь. 

"9 января в обед сотрудники группы ювенальной полиции и отдела криминальной полиции Бурабайского РОП нашли несовершеннолетнего Зарубина".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Подросток пояснил, что во время отсутствия находился у знакомой.

"С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа, установлено, что противоправных действий в отношении него не совершалось".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Также, по данным полиции, проводится проверка.

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Анастасия Московчук
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