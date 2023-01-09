Пропавшего в Акмолинской области подростка нашли у его знакомой

В Акмолинской области найден пропавший 16-летний парень, который ночью 7 января ушел помогать другу, сообщает Zakon.kz.

Мама парня обратилась в полицию 8 января. Она уточнила, что ночью сын решил помочь другу толкнуть машину, застрявшую в снегу. После ухода Руслан звонил несколько раз, но позже перестал выходить на связь.

"9 января в обед сотрудники группы ювенальной полиции и отдела криминальной полиции Бурабайского РОП нашли несовершеннолетнего Зарубина". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Подросток пояснил, что во время отсутствия находился у знакомой.

"С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа, установлено, что противоправных действий в отношении него не совершалось". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Также, по данным полиции, проводится проверка.

