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В Мангистауской области в аварии с участием автобуса погибли три человека

ДТП, авария Фото: Zakon.kz
В поселке Акшукур Мангистауской области в аварии с участием автобуса погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, трагедия произошла 9 января в 15:35Водитель автомашины ZAZ Chance не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с автобусом King Long. В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Тупкараганского района по ч. 4 ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Проводится расследование.

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Елена Беляева
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