В Мангистауской области в аварии с участием автобуса погибли три человека

В поселке Акшукур Мангистауской области в аварии с участием автобуса погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, трагедия произошла 9 января в 15:35. Водитель автомашины ZAZ Chance не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с автобусом King Long. В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Тупкараганского района по ч. 4 ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Проводится расследование.