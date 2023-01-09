Столичные спасатели напомнили астанчанам о правилах поведения при гололеде

Пресс-служба ДЧС города Астаны напомнила астанчанам о правилах поведения при гололеде, сообщает Zakon.kz.

Чтобы уменьшить вероятность падения, горожанам рекомендуется соблюдать следующие правила поведения:



подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите;

старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения;

смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, небольшими скользящими шажками.

"Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи", – предупредили спасатели.

Кроме того, представители ведомства обратились к водителям в связи с ухудшением видимости в городе и высоких рисках на скользких дорогах.

"Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, усилить контроль над техническим состоянием транспортного средства. По возможности лучше отказаться от дальних поездок. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины условиям дорожного покрытия. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112", – говорится в сообщении.



