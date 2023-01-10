Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанский боец наилегчайшего веса проведет бой с бразильцем в Алматы

боксер Фото: Instagram/aza.maksum
Казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум (15-0) проведет следующий бой с бразильцем Фабрицио Нунесом (8-0) на турнире Octagon 39, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.

Бой состоится 21 января в Алматы.

На счету 27-летнего Максума 15 побед. Последний бой он провел 11 июня, когда одержал победу единогласным решением над бразильцем Аланом Габриэлем (12-7). После этого Азат должен был перейти в UFC, но помешала травма руки. 

На счету 25-летнего Фабрицио 8 побед. Он дрался 3 сентября, досрочно выиграв у боливийца Альваро Кироги в первом раунде. У Нунеса шесть досрочных побед из восьми и все в первых раундах.

Читайте также

Стало известно, по какой причине пропустит AusOpen-2023 лучший теннисист планеты

Российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию

Лучший снайпер НХЛ Коннор Макдэвид играет в рваных носках

Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
кто не сможет платить ЕСП с 2023 года
Кто не сможет платить ЕСП с 2023 года
Казахстан МВД мат штраф арест мелкое хулиганство
За мат в общественном месте будет грозить штраф 69 тыс. тенге или арест на 30 суток
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления