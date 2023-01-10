Казахстанский боец наилегчайшего веса проведет бой с бразильцем в Алматы

Казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум (15-0) проведет следующий бой с бразильцем Фабрицио Нунесом (8-0) на турнире Octagon 39, сообщает Zakon.kz.

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Бой состоится 21 января в Алматы.

На счету 27-летнего Максума 15 побед. Последний бой он провел 11 июня, когда одержал победу единогласным решением над бразильцем Аланом Габриэлем (12-7). После этого Азат должен был перейти в UFC, но помешала травма руки.

На счету 25-летнего Фабрицио 8 побед. Он дрался 3 сентября, досрочно выиграв у боливийца Альваро Кироги в первом раунде. У Нунеса шесть досрочных побед из восьми и все в первых раундах.