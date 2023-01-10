Алматинские спасатели попросили автовладельцев не оставлять машины под деревьями

Пресс-служба ДЧС города Алматы обратилась к автовладельцам с просьбой не оставлять машины под деревьями в связи с сильным снегопадом, сообщает Zakon.kz.

Так как 10 января утром и днем в городе ожидается сильный снег, временами туман и гололед, спасатели также призвали алматинцев воздержаться от походов в горную местность и не пренебрегать правилами безопасности.



"На основании штормового предупреждения о выпадении осадков рекомендуем автовладельцам не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Найдите максимально безопасное место, лучше на специальных парковочных местах", – отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что сильный мороз, снегопад, туман и гололед ожидаются в 8 регионах страны на 10 января.