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Алматинские спасатели попросили автовладельцев не оставлять машины под деревьями

авто, снегопад, штормовое, спасатели Фото: pixabay
Пресс-служба ДЧС города Алматы обратилась к автовладельцам с просьбой не оставлять машины под деревьями в связи с сильным снегопадом, сообщает Zakon.kz.

Так как 10 января утром и днем в городе ожидается сильный снег, временами туман и гололед, спасатели также призвали алматинцев воздержаться от походов в горную местность и не пренебрегать правилами безопасности.

"На основании штормового предупреждения о выпадении осадков рекомендуем автовладельцам не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Найдите максимально безопасное место, лучше на специальных парковочных местах", – отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что сильный мороз, снегопад, туман и гололед ожидаются в 8 регионах страны на 10 января.

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