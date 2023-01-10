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В Костанайской области учеников перевели на дистанционку из-за мороза

Морозы в Костанайской области Фото: pixabay
Местами температура воздуха достигает минус 36 градусов, сообщает Zakon.kz.

В Костанае учащихся 1 смены 0-11 классов перевели на онлайн-формат. Температура воздуха – минус 33 градуса.

На дистанционку также перевели учеников 0-11 классов в Сарыкольском, Карабалыкском, Денисовском, Жангельдинском, Аулиекольском, Узункольском, Алтынсаринском, Житикаринском районе. В этих районах морозы достигли минус 33 градусов. В Рудном температура воздуха минус 36 градусов. 

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