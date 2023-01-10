Драка возле алкомаркета в Актобе попала на видео
Фото: pexels
В Актобе возле одного из алкомаркетов произошла драка, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Актобе, 7 января по ул. Тургенева возле одного из алкомаркетов произошла драка. Между потерпевшим и подозреваемым завязался словесный конфликт, который в итоге перерос в рукоприкладство.
Как отметили в полиции, подозреваемый попытался скрыться, но ему это не удалось. Он был задержан с помощью камер видеонаблюдения.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 107 ч. 1 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
В начале января произошла массовая драка в Актобе после корпоративного вечера возле ресторана.
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