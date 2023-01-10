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В Казахстане подорожали обеды в столовых

школа Фото: pixabay
В Казахстане стало дороже питаться вне дома. За год услуги столовых подорожали на 26,6% за год, услуги организаций быстрого обслуживания — на 17,1%, услуги ресторанов и кафе — на 20,6%, следует из отчета Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Больше всего рост цен в месячной динамике ощутили жители Жетысуской области: сразу на 13,9%. В тройку антилидерства также вошли Шымкент и Алматинская область: +9,9% и +7,3% за месяц соответственно. В семи регионах за месяц цены не изменились.

В годовой динамике наибольший рост цен был зарегистрирован в той же Жетысуской области: сразу на 44,7%. Заметно выросли также цены в Шымкенте (на 40,3%) и в столице (на 38,5%). Наименьший рост цен наблюдался в Павлодарской области: на 6,2% за год.

Наибольший годовой рост цен на услуги ресторанов и кафе был зафиксирован в Жетысуской области (на 44,4%), наименьший — в Алматы (на 5,2%).

Самый заметный рост цен на услуги организаций быстрого обслуживания наблюдался в Атырауской области (на 38%), наименьший — в Павлодарской (на 4,5%).

Услуги столовых больше всего подорожали в Жетысуской области (на 52%), меньше всего — в Павлодарской (на 7%).

Услуги организаций общественного питания по итогам ноября 2022 года подорожали на 2,7% за месяц и на 23,4% за год, пишет Ranking.kz

5 января стало известно, что McDonald’s прекращает работу в Казахстане. Причина - ограничения в поставках. Гендиректор Мясного союза Казахстана рассказал, почему наше мясо не подходит McDonalds. 

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