Снежный капкан: в ВКО спасли семью из 11 человек
Фото: скриншот видео
Вездеходы пришли на помощь жителям Восточно-Казахстанкой области, оставшимся в заложниках непогоды. Как рассказали Zakon.kz в ДЧС региона, никто не пострадал.
В распространяемом сообщении сказано, что в одном из загородных домов села Волчиха Глубоковского района в заложниках непогоды остались 11 человек. Из-за снегопада и метели, продолжающихся неделю, семья самостоятельно не могла вернуться домой.
"На помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимых автомобилях "Шерп". Всех граждан благополучно доставили домой, в медицинской помощи они не нуждались".Пресс-служба ДЧС ВКО
Вместе с тем ДЧС напоминает, что в регионе действует штормовое предупреждение.
Не стоит покидать населенные пункты и посещать труднодоступную местность. При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области за сутки в снежном плену оказались 12 человек.
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