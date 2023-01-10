Снежный капкан: в ВКО спасли семью из 11 человек

Вездеходы пришли на помощь жителям Восточно-Казахстанкой области, оставшимся в заложниках непогоды. Как рассказали Zakon.kz в ДЧС региона, никто не пострадал.

В распространяемом сообщении сказано, что в одном из загородных домов села Волчиха ​Глубоковского района в заложниках непогоды остались 11 человек. Из-за снегопада и метели, продолжающихся неделю, семья самостоятельно не могла вернуться домой.

"На помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимых автомобилях "Шерп". Всех граждан благополучно доставили домой, в медицинской помощи они не нуждались". Пресс-служба ДЧС ВКО

Вместе с тем ДЧС напоминает, что в регионе действует штормовое предупреждение.

Не стоит покидать населенные пункты и посещать труднодоступную местность. При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области за сутки в снежном плену оказались 12 человек.