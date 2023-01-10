В Казахстане академикам НАН РК-пенсионерам будут платить пожизненную стипендию

Постановлением правительства Казахстана от 30 декабря 2022 года установлен размер ежемесячной пожизненной стипендии академикам Национальной академии наук РК, достигшим пенсионного возраста, сообщает Zakon.kz.

Ее размер составит 60 МРП (207 000 тенге в 2023 году).

Академик, претендующий на получение стипендии, предъявляет в НАН следующие документы:



заявление на выплату стипендии в произвольной форме;

документ, подтверждающий статус академика НАН (выписка из протокола заседания НАН о присвоении статуса академика НАН);

документ, подтверждающий гражданство РК (копия удостоверения личности или паспорта гражданина РК);

справку с банка о наличии счета по форме, определяемой банком второго уровня.

Выплата стипендии прекращается в случаях:

смерти академика НАН (справка/свидетельство о смерти);

признания академика НАН безвестно отсутствующим или объявления его умершим (судебный акт);

выведения из состава НАН (выписка из протокола заседания президиума НАН);

прекращения гражданства РК.

Постановление вводится в действие с 10 января 2023 года.