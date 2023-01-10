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Группа экспертов ООН считает, что озоновый слой восстановится примерно через 40 лет

озоновый слой Фото: pixabay
Озоновый слой Земли восстановится в течение четырех десятилетий благодаря Монреальскому протоколу 1987 года, ставшему в то время знаковым многонациональным экологическим соглашением, заявила группа экспертов при поддержке ООН, сообщает Zakon.kz.

Монреальский протокол регулировал потребление и производство почти 100 искусственных химических веществ, которые, как установили исследователи, вызывают разрушение озонового слоя. 9 января группа экспертов заявила, что 99% этих запрещенных веществ были постепенно выведены из употребления, а озон продолжает восстанавливаться, сообщает UPI.

"Согласно последнему четырехгодичному отчету, восстановление озонового слоя идет по плану – это фантастическая новость. Влияние Монреальского протокола на смягчение последствий изменения климата невозможно переоценить".исполнительный секретарь Секретариата по озону Программы ООН по окружающей среде Мэг Секи

Для восстановления озона потребуется около 40 лет. Озоновый слой, который находится на высоте от шести до 30 миль над поверхностью Земли, уменьшает количество вредного ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли.


"За последние 35 лет Протокол стал настоящим защитником окружающей среды. Оценки и обзоры, проводимые Научной оценочной группой, остаются жизненно важным компонентом работы Протокола, который помогает информировать политиков и лиц, принимающих решения".Мэг Секи

Трое ученых из Британской антарктической службы обнаружили дыру в озоновом слое в мае 1985 года. По мнению экспертов, если нынешняя политика останется в силе, то ожидается, что слой восстановится до уровня 1980 года к 2040 году.

Восстановление слоя над Антарктикой ожидается примерно к 2066 году, а над Арктикой - к 2045 году. Изменения в размере антарктической озоновой дыры, особенно в период с 2019 по 2021 год, в значительной степени определялись метеорологическими условиями.

Нарушение озонового слоя Антарктики медленно улучшается с 2000 года.

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