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Ажар Гиният рассказала, сколько медпунктов построят в селах

Казахстан медицина село медпункты строительство Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на коллегии в ведомстве сообщила, сколько в 2023 году в казахстанских селах будет построено медицинских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава напомнила, что правительством утвержден национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения". 

"В 2023 году в рамках национального проекта будет обеспечено строительство 309 объектов ПМСП, в том числе медпунктов - 131, ФАП - 99, врачебных амбулаторий – 79. Также будет проведено капитальный ремонт и реконструкция 11 межрайонных центральных районных больниц, которые смогут оказывать экстренную медицинскую помощь при инфарктах, инсультах, травмах и других состояниях с соблюдением принципа "золотого часа", а также предоставлять специализированную и высокотехнологичную медпомощь без необходимости посещения крупных городов, в том числе посредством телемедицины и дистанционных медуслуг". Ажар Гиният

По ее словам, нацпроектом еще предусмотрено оснащение организаций здравоохранения 575 единицами современного медицинского оборудования. Вдобавок в 2023 году будет подготовлено 307 медработника, из которых 54 врачей общей практики, 253 средних медработника.

По данным Минздрава, в этом году профилактические осмотры жителей села будут продолжены, охват которых составит 3,2 млн человек. Охват жителей отдаленных сел услугами передвижных медицинских комплексов составит - 1,5 млн человек. 

В конечном итоге охват специализированной медпомощью дополнительно будет обеспечено более 2,4 млн сельских жителей.

22 ноября 2022 года Ажар Гиният на заседании правительства говорила, что более половины медобъектов в селах Казахстана изношены.

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