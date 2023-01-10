Макрон подтвердил планы завершить восстановление Нотр-Дама в 2024 году

Президент Франции посетил Собор Парижской Богоматери вместе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, сообщает Zakon.kz.

Собор Парижской Богоматери будет открыт после реставрации в 2024 году. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, посетивший в понедельник Нотр-Дам вместе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который начал свое турне по странам G7, сообщает Le Parisien.



Посетивший собор Фумио Кисида отметил, что Япония была потрясена пожаром. Глава японского кабмина также удивился скоростью восстановительных работ.



В то же время, по оценкам независимых экспертов, даже при самом благоприятном сценарии, открытие собора для посетителей состоится не ранее декабря 2024 года.

Скорее всего, собор не успеют открыть к моменту началу летней Олимпиады. Игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Как отметил генерал Жан-Луи Жоржелен, курирующий восстановление собора, на реставрационные работы потребуется не менее 550 млн евро.

Сильный пожар вспыхнул в соборе Нотр-Дам 15 апреля 2019 года. Возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводили ремонтные работы.

Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль. Огонь удалось потушить лишь утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.



Макрон отдал распоряжение отреставрировать Нотр-Дам в пятилетний срок.