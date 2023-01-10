С тепла – в мороз: врач рассказала, кому стоит опасаться резких перепадов температуры

Зимой перепады температуры воздуха за сутки могут достигать более десяти градусов. Это опасно не только для пожилых людей, но и для пациентов с определенными хроническими заболеваниями. Специалист рассказала Zakon.kz, кто более подвержен риску и как сохранить здоровье при таких изменениях.

Алматы отличается континентальным климатом, который характеризуется стабильным теплым летом, холодной зимой и небольшим количеством осадков на протяжении года. При этом в течение холодного сезона показания термометра могут скакать от -2 градусов мороза до -12, меняясь за сутки. Бывает, что погода с плюсовой температуры резко меняется до минусовой.

Такие экстремальные перепады температуры могут серьезно отразиться на здоровье некоторых людей, предупреждают врачи. Часто страдают люди, имеющие хронические заболевания и зависимые от атмосферных колебаний. В некоторых случаях это может быть очень опасно для здоровья и жизни.

Врач-терапевт, ревматолог Майра Сапарбаева пояснила, каким пациентам нелишним будет следить за штормовыми предупреждениями от синоптиков и наблюдать за своим самочувствием, а лучше подготовить организм к таким атмосферным изменениям.

По словам специалиста, в первую очередь такие резкие изменения погоды вредны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как могут привести к спазму сосудов, и, как следствие, к нарушению кровообращения сердечной мышцы.

"У таких пациентов сосуды и так сужены из-за холестериновых бляшек, а когда происходит спазм, увеличивается риск инфаркта миокарда и инсульта. Поэтому эти пациенты должны вовремя принимать назначенные врачом препараты. Возможно, в определенных случаях с разрешения лечащего доктора стоит увеличить обычную дозу". Майра Сапарбаева

Есть категории людей с хроническими заболеваниями легких – страдающие бронхиальной астмой или обструктивными заболеваниями легких, отметила врач.

"Как это происходит? Когда в бронхи попадает холодный воздух, происходит отек слизистой бронхов. В такой ситуации может возникнуть приступ удушья. Виной может послужить вдыхаемый человеком холодный воздух, который не успевает прогреться". Майра Сапарбаева

Также в группе риске пациенты с хроническими заболеваниями суставов: ревматоидными артритами, артрозами и прочими аутоиммунными ревматическими заболеваниями.

"Такие изменения есть практически у 70% людей в возрасте 70-80 лет, так как они считаются возрастными заболеваниями. Пациенты чувствуют ломоту в суставах, реагируя на перемену погоды. Это оттого, что незадолго до снежной бури или при прочих колебаниях погоды снижается атмосферное давление. Наша внутрисуставная жидкость распирает сустав, происходит растяжение, из-за этого человек ощущает дискомфорт и боль". Майра Спапарбаева

В холодное время года резко снижается активность у населения: люди ведут малоподвижный образ жизни. Это приводит к ослаблению мышц, в том числе тех, которые поддерживают суставы, снимая с них нагрузку. Это еще один фактор, приводящий к обострению суставных заболеваний, добавила врач.

При перемене погоды плохо себя чувствуют и те, кто страдает гипертонической болезнью. По словам Майры Сапарбаевой, у них часто наблюдаются головокружение и слабость в такие моменты. Специалист посоветовала ограничить в рационе соль, жирную и жареную пищу.

"Общим советом для всех уязвимых групп людей, страдающих хроническими заболеваниями, будет гулять на свежем воздухе. Это очень важно. Конечно, противопоказаны дальние путешествия. Особое внимание нужно уделять питанию. Принимать предписанные препараты, вести здоровый образ жизни, заниматься лечебной физкультурой. Желательно не посещать многолюдные места, так как в зимнее время много вирусных инфекций, которые провоцируют обострение хронических заболеваний, что может привести к осложнениям. Нужно принимать витаминные препараты, содержащие витамин С, употреблять больше фруктов". Майра Сапарбаева

Синоптики предупредили алматинцев и жителей области, что после нулевой температуры придет резкое похолодание – ударят крепкие морозы. Температура опустится за день более чем на 10 градусов.

Позже эксперт прокомментировал резкое похолодание в Алматы, отметив, что оно не связано с крещенскими морозами.